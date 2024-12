Goedkope Aziatische EV komt voor de verandering niet uit China

Weer eens wat anders dan een Nio, BYD of Zeekr. Maak kennis met de Vinfast VF 6.

Eerst waren het de Japanners, toen de Koreanen en nu de Chinezen. Per generatie lijkt er een Aziatisch land door te breken op de Europese automarkt. Wat komt er na de Chinese invasie? Misschien wel een golf aan merken uit Vietnam. Het merk dat deze revolutie kan starten, heet Vinfast. De creatie hierbij is de Vinfast VF-6, die vanaf nu te koop is in Nederland.

Het verhaal achter Vinfast is fascinerend. De oprichter begon als noedelverkoper, verkocht zijn toko en investeerde zijn geld slim, zo bleek later. Zijn nieuwe onderneming, Vingroup, duikt ook in de auto-industrie en richt Vinfast op. Van dit bedrijf kwam de VF-8 al onze kant op. Daar zijn er dit jaar 27 van verkocht. Geen geweldig succes dus, maar dat weerhoudt de Vietnamezen er niet van om door te pakken.

Specs

Het volgende wapenfeit is de VF-6. Een wat kleinere crossover met maximaal 204 pk en 330 Nm aan koppel (177 pk en 250 Nm bij de instapuitvoering). De enkele elektromotor trekt elektriciteit uit een 59,6-kWh batterij die zorgt voor een actieradius van 410 kilometer bij de Eco-instapper en 379 kilometer bij de Plus-versie. Opladen kan met een DC-snellader. Vinfast speelt een beetje vals en noemt de 10-naar-70-procent-laadtijd van 25 minuten in plaats van de gebruikelijke 10-80.

Mocht je stiekem vinden dat de VF-6 er behoorlijk Europees uitziet van de buitenkant, dan mag je daar best voor uitkomen. Het ontwerp is namelijk gedaan door het Italiaanse Torino Design. Mij doet de VF-6 persoonlijk behoorlijk denken aan de nieuwe Captur. Het logo op de neus geeft net als bij VW’s licht en zorgt volgens Vinfast voor ”merkherkenning”. Ik ben benieuwd hoeveel leken de VF-6 in het donker zullen zien en zullen denken: ”Hee, een Vinfast!”.

Nee, de Vinfast VF-6 legt geen verbijsterende cijfers op de mat. Qua prijzen kan de EV dan wel weer interessant worden. Zowel de instapper als de Plus-versie komen een stuk verder dan de prijsgenoten. Daarbij moet je wel op de koop toe nemen dat je bij iedere kringverjaardag moet uitleggen wat voor auto je hebt en waarom je in vredesnaam een auto uit Vietnam hebt gekocht.

Concurrenten van de Vinfast VF-6

MG4 Electric (170 pk, 350 km range): € 32.285

Citroën ë-C4 (136 pk, 342 km range): € 35.215

Vinfast VF-6 Eco (177 pk, 410 km range): €35.550,-

Renault Megane E-Tech (130 pk, 313 km range): € 36.370,