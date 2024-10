BYD Sealion 7 aast op de Tesla Model Y

Het klinkt als de naam van een bootje, maar de Sealion 7 is de nieuwste cross-over van BYD.

De Tesla Model Y is nog steeds ’the one to beat’, want vorige maand was het wederom de bestverkochte auto van Nederland. In totaal wist Tesla al 12.522 exemplaren te slijten dit jaar, iets waar geen enkele andere EV (of auto überhaupt) aan kon tippen. BYD gaat echter een dappere poging wagen.

In Parijs trekken de Chinezen het doek van de Sealion 7. Van die naam wordt je waarschijnlijk niet veel wijzer, maar dit is in feite de hogere versie van de BYD Seal (dat is een sedan). Niet toevallig is deze cross-over even lang als de Seal. Hij is alleen 16 centimeter hoger.

Daarmee is het best een forse auto, met een lengte van 4,83 meter. Dat is langer dan de Model Y, die maar 4,75 meter lang is. De Sealion 7 heeft een hippe aflopende daklijn, maar dat betekent niet dat je klem zit achterin: als we BYD moeten geloven is de hoofdruimte royaal.

BYD strooit nog niet met cijfers bij de introductie van de Sealion 7. De actieradius is bijvoorbeeld nog een vraagteken. Wel weten we dat de Sealion met 230 kW kan snelladen. Niks baanbrekends, maar het zit in ieder geval in de buurt van de 250 kW die de Model Y noteert.

Qua prestaties laat BYD ook nog maar twee cijfers los. De snelste versie met twee elektromotoren kan in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten en haalt een topsnelheid van 215 km/u. Daar moet u het voor nu mee doen.

Veel interessanter is de prijs, die natuurlijk nog niet bekend is. Dan weten we pas echt of de BYD Sealion 7 kan concurreren met de Tesla Model Y. De leveringen starten begin volgend jaar, dus als het goed is krijgen we ergens voor die tijd nog de ontbrekende info.