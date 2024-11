Hè? EU wil nu ineens EV-samenwerking met China

Na al het gesteggel wil Europa ineens de handen ineen slaan.

De soapserie tussen de Europese Unie en China duurt voort. In de vorige aflevering zag je hoe Europa zijn eigen EV’s goedkoper wil maken dan Chinese auto’s en hoe de Chinezen de Europese importheffing willen aanvechten. Nu verandert het plot naar een mogelijke samenwerking tussen de twee grootmachten op het gebied van batterijontwikkeling.

Het Engelse Financial Times heeft met wat EU-functionarissen gesproken over de volgende zet van de EU. Het idee van de diplomaten is niet bepaald zachtzinnig. Chinese batterijbouwers worden gedwongen om intellectueel eigendom te delen met Europese bedrijven. Daarnaast moeten de bedrijven uit China ook wat fabrieken opzetten in ons continent. In ruil voor de Chinese ideeën maakt de EU € 1 miljard over naar de batterijfabrikanten. De plannen zijn overigens nog niet in beton gegoten volgens de functionarissen.

Koekje van eigen deeg

Klinkt niet echt als een ”kijk maar even hoe je precies invult”-samenwerking. Toch is het niet zo gek wat de Europese Unie voorstelt. Volgens FT hanteert China zelf een soortgelijk systeem. Daarbij moeten buitenlandse bedrijven hun intellectueel eigendom delen in ruil voor toegang tot de Chinese markt.

Waarom de EU een EV-samenwerking wil met China

Een tijdlang stonden China en de EU lijnrecht tegenover elkaar, maar onlangs kregen de twee dezelfde tegenstander: Donald Trump. De nieuwe president van de VS dreigde met invoertarieven op Chinese producten. Mocht deze extra belasting er komen, dan kan China de productie verplaatsen naar Europa. Daar staat de EU blijkbaar wel voor open, maar dan wel in ruil voor wat batterijkennis.

Dat is geen gekke zet van de Europeanen. De EV-transitie gaat niet zoals gepland. Als gevolg daarvan trekken automerken hun EV-plannen in. Daarnaast staat onze grootste batterijbouwer, Northvolt, op het randje van de afgrond. Het bedrijf heeft miljarden nodig om te kunnen overleven. De Chinese technologie zou dit bedrijf een heel eind kunnen helpen.

Als de EU Hoekstra’s doel wil halen, kan dit de reddingsboei zijn waar Europa naar zocht. Zoals dat gaat bij zoetsappige televisieseries wordt ook deze soap zeker vervolgd…

Foto: Open AI/Dall-E