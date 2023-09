Goedkope EV van Volkswagen wordt een cross-over

De opvolger van de e-Up wordt geen normale hatchback, maar een klein cross-overtje.

Het A-segment is met uitsterven bedreigt. Zelfs Smart zegt ‘fuck it, wij gaan grote auto’s bouwen’. Dat is toch jammer, want het A-segment is eigenlijk de enige hoop op een enigszins betaalbare EV. In die categorie zijn de Dacia Spring en de Fiat 500e straks de enige opties, want de elektrische Smart Fortwo en Twingo lopen op hun laatste benen. En de VAG-drieling is al niet meer in ons midden.

Volkswagen is echter niet van plan om dit segment definitief de rug toe te keren. Er staat namelijk al geruime tijd een ID.1 op de planning, die dus onder de ID.2all gepositioneerd gaat worden. Deze auto moet minder dan €20.000 gaan kosten. Dat zal ongetwijfeld meer worden, maar er is dus nog hoop voor het A-segment.

We weten verder nog heel weinig over de ID.1, maar vandaag komen we toch ietsje meer te weten. Volkswagen onthulde namelijk zojuist hun productieplannen voor de komende jaren, en daar komt ook de ID.1 in voor.

Volkswagen laat weten dat ze in Wolfsburg een tweede EV gaan bouwen, naast de ID.3. Dit wordt een “volledig elektrische A-segment SUV”. Dit betekent dus dat het geen traditionele stadsauto wordt, maar een cross-over. Daarmee volgt Volkswagen in de voetsporen van de Dacia Spring en de Aygo X.

Volkswagen noemt zelf overigens niet de naam ID.1, dus het is nog niet zeker of de auto ook zo gaat heten. Maar het moet wel een auto voor de massa worden, want Volkswagen heeft het over “grote aantallen”, die van de band moeten rollen.

Het gaat nog wel even duren voordat het zover is, dus voorlopig rolt er nog helemaal niks van de band. De kleine EV zal pas in 2026 in productie gaan. Als je geen drie jaar wilt wachten, kun je ook voor de ID.2 gaan. Die komt namelijk in 2025, dus dan hoef je maar twee jaar te wachten.