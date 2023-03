Volkswagen ID. 2all: elektrische Golf voor Polo-geld!

De Volkswagen ID. 2all is hier en oogt verrassend vertrouwd.

Aan nieuwe EV’s geen gebrek, maar vaak zijn het toch grote en dure cross-overs. Daarom zit iedereen met smart te wachten op de kleinere EV’s van Volkswagen. Daar horen we al geruime tijd over, maar vandaag wordt het eindelijk concreet. Volkswagen heeft zojuist het doek getrokken van de ID. 2all.

Volkswagen heeft deze concept car met veel bombarie aangekondigd als de voorbode van hun nieuwe designtaal. Wat schetst onze verbazing: tijdens de onthulling komt er gewoon een nieuwe Golf het podium op gereden.

De ID. 2all blijkt qua design dus een evolutie van de Golf te zijn. En dat is helemaal niet erg, want aan het design van de Golf heeft nog nooit iemand aanstoot genomen. Terwijl de ID.3 lang niet bij iedereen in de smaak viel.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt de ID. 2all straks gepositioneerd ónder de ID. 3. Ondanks de gelijkenissen met de Golf, is de auto van Polo-formaat. De lengte is namelijk slechts 4,05 meter. Volkswagen belooft echter wel de binnenruimte van een Golf.

De ID. 2all komt op het nieuwe MEB Entry-platform te staan, samen met de Cupra Urban Rebel en nog een Skoda-variant. De auto krijgt een 226 pk sterke elektromotor op de vooras. De WLTP-range zal ergens rond de 450 km uitkomen.

Volkswagen gooit het niet alleen qua exterieur over een ander boeg. De ID. 2all heeft ook een ander interieur in vergelijking met de huidige ID-modellen. We zien nog steeds een minimalistisch dashboard en twee losse schermen, maar het interieur heeft toch een meer traditionele uitstraling.

Het belangrijkste is misschien nog wel de prijs: Volkswagen mikt op een prijs van minder dan €25.000. Het is natuurlijk even afwachten wat de auto daadwerkelijk zou gaan kosten in Nederland, maar 30 mille zou alsnog schappelijk zijn.

Als je dit nog steeds te duur vindt: er zit ook een nog goedkopere elektrische Volkswagen in de pijplijn, zoals we eerder vandaag al schreven. Die gaat waarschijnlijk ID.1 heten en moet minder dan €20.000 kosten.

Voor de productieversie van de ID. 2all moet je nog even geduld hebben, want die komt pas in 2025. Het is niet de enige EV die Volkswagen in de pijplijn heeft zitten: in totaal komen er tien nieuwe elektrische modellen voor 2026.