Volkswagen ID.Buzz Pro komt broer aflossen

Volkswagen komt na de ID.Buzz 1ST nu met de ID.Buzz Pro.

Na een succesvolle eerst run met de 1ST edition uitvoering is het nu de beurt aan de Volkswagen ID.Buzz Pro. Die 1ST is inmiddels uitverkocht en dus mag de Pro uitvoering het stokje overnemen.

Net als die 1ST is de Volkswagen ID.Buzz Pro voorzien van een 204 pk sterke elektromotor en een 77 kWh accupakket. De actieradius van de auto is volgens de WLTP maximaal 415 kilometer. In een half uur kun je dan met een laadsnelheid tot 170 kW van 5 naar 80 procent acculading laden.

Volkswagen ID.Buzz Pro

Geen first edition meer, maar een volwassen luxere uitvoering. Lichtmetalen 19 inch wielen met de inspirerende naam “Tilburg” en LED koplampen. De bulli is voorzien van App-connect draadloze smartphone intergratie, parkeersensoren voor en achter, Lane Assist en adaptieve cruise control.

Automatische airconditioning, stoel-, stuur- en voorruitverwarming zijn ook aanwezig. Het stuur is bekleed met kunstleer en de Pro heeft de ID.Buzz Box aan boord: een uitneembare middenconsole tussen de voorstoelen.

Personaliseren

De kleur van het interieur van de ID.Buzz Pro kun je afstemmen op de kleur van het exterieur en van binnen en van buiten en onderhuids kun je lekker veel kiezen naar eigen wens. Personaliseren noemen ze dat bij Volkswagen. Oftwel: er is een uitgebreide optielijst met dingen die niet standaard zijn, maar die je wel graag wil.

De configurator staat in ieder geval live duzz stel samen die buzz. De Volkswagen ID.Buzz Pro is er vanaf 67.490 euro. Dat is inclusief t/m 7 jaar onderhoud en 8 jaar of 160.000 km garantie op het batterijpakket.