Volkswagen showt volgende week nieuwste ID-model

We hebben al wel een idee welke dit gaat zijn.

Volkswagen’s range met elektrische modellen is nog lang niet zo uitgebreid als hun ‘normale’ range, maar dat is natuurlijk wel waar het naar toe gaat. Vooralsnog hebben we vier modellen (de ID.3, ID.4, ID.5 en ID. Buzz) in de ID-reeks. De ID.4 en ID.5 zijn in feite dezelfde auto, dus eigenlijk zijn het er maar drie.

Het nieuwste ID-model van Volkswagen laat echter niet lang meer op zich wachten. Die wordt al in de allereerste week van 2023 onthuld. Volgende week dus. Dan vindt in Las Vegas de CES plaats, waar ook Volkswagen acte de présence zal geven.

Volkswagen verklapt nog niet wat ze precies mee brengen, alleen dat dit het nieuwste lid van de ID-familie wordt. Om de verwachtingen iets te temperen: de auto zal nog niet volledig onthuld worden, maar in (licht) gecamoufleerde vorm. Dat geintje flikte Volkswagen ook al met de ID.5 op de IAA.

De vraag is: welk model gaat het worden? De meest voor de hand liggende optie is de Volkswagen ID. Aero. Die werd in juni als concept car gepresenteerd. De ID. Aero was weer gebaseerd op een eerdere concept car, de ID. Vizzion. Het wordt nu dus langzamerhand tijd voor de definitieve productieversie.

Een ander ID-model dat nog in de pijplijn zit is de ID.8. Dit wordt een grote SUV á la Volkswagen Atlas, dus het ligt voor de hand dat Volkswagen deze in de VS presenteert. Van dit model hebben we alleen nog weinig vernomen, behalve de naam. Die laat dus wellicht nog iets langer op zich wachten.

Volkswagen verklapt ook alvast dat ze volgende week de officiële naam van het model bekendmaken. Bij de ID.8 is dat niet nodig, dus ook dit is een indicatie dat het om de ID. Aero gaat. De naam zal niet heel spannend zijn. We zetten ons geld in op ID.7.

Volgende week dinsdag weten we zeker wat de Duitsers in petto hebben. Dan zal in Vegas het doek getrokken worden van het nieuwste ID-model van Volkswagen.