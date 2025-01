Goedkope manier om Bentley te rijden wordt nu echt uniek

Bentley rijden voor een fractie van het geld lijkt nu nog meer op het echte werk.

Het is al een tijdje heel normaal voor merken om een stapje verder te gaan met het individualiseren van auto’s. Merken die veel auto’s willen verkopen voor weinig geld doen het expres niet, iets met het stroomlijnen van het productieproces. Dus is het weggelegd voor mensen die het niet erg vinden om de portemonnee iets verder open te trekken. Dan levert het voor de fabrikant ook nog wat op.

Exclusiviteit

Vele merken bieden een zekere mate van exclusiviteit, zo kun je BMW Individual zelfs op de BMW 1 Serie krijgen. Lekker de volle mep betalen voor een non-metallic kleurtje dat 20 jaar geleden standaard geleverd werd. Maar zelfs merken als Opel hebben zich eraan gewaagd. Tegenwoordig zijn er merken die veel meer doen met exclusiviteit, denk aan Bentley of Rolls-Royce. Die kunnen echt above and beyond gaan. Een goedkoop alternatief voor Bentley gaat dit nu nabootsen.

Genesis One of One

We hebben het dan over Genesis, het ‘nieuwe’ luxemerk van Hyundai dat wij in Nederland nog steeds niet krijgen. Het merk introduceert het spannend klinkende ‘One of One’, waarmee het merk alle wensen die je hebt in vervulling wil laten gaan.

Het enige waar je je bij neer moet leggen is dat je een klant moet zijn in West-Azië (voornamelijk het Midden-Oosten) en dat de keuze beperkt wordt tot de GV80 SUV en G90. Mocht je dat accepteren, dan kun je wel dingen aanpassen tot wat je écht wil. Tot nogal Bentley-esque two-tone laklagen en kleurcombinaties aan toe.

Dat geldt ook voor het interieur. Knalblauw leder met oranje accenten? Tuurlijk mag dat. Genesis stuurt je wensen op naar hun atelier die met de hand alles voor je in elkaar stikt. Je mag zelfs op maat gemaakte patronen en graveringen kiezen. De keuze is reuze, aldus het luxemerk.

Helaas moeten wij ook in dit geval er naast staan en ernaar kijken. Wij mogen de luxe One of One opties, evenals het hele merk Genesis, (nog) niet ervaren. Ergens wel jammer.