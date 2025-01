Zwaai maar gedag naar bekende feature in je BMW

BMW stopt met een bekende feature in iDrive die je wellicht nog wel eens gebruikt.

Ook al is de Consumer Electrics Show (CES) in Las Vegas officieel geen autoshow, het weerhoudt automerken er niet van om toch een duit in het zakje te doen. Zo ook BMW, dat qua tech even het podium van CES wilde gebruiken om de nieuwe generatie iDrive in te leiden. Natuurlijk ziet het er allemaal weer flitsend en baanbrekend uit, maar onder de streep blijft het ‘gewoon’ iDrive. Deze tiende generatie gaat echter wel gedag zeggen tegen bepaalde bekende iDrive-aspecten.

Gesture Control

Eentje daarvan is Gesture Control, de gebarenbediening van iDrive. ‘Nu al’, zou je bijna zeggen. Het was even de feature van het moment toen deze geïntroduceerd werd met de 7 Serie (G1x) en heeft daarna toch in heel wat BMW’s gezeten. Het idee is dat je in plaats van fysieke knoppen te gebruiken, het systeem suggesties kan geven middels gebaren die je bij het scherm doet. Zo kun je een cirkeltje tekenen met je vinger om het volume te verhogen of te verlagen en ‘wuiven’ om een nummer te skippen.

Met de introductie van iDrive X is het tijd om Gesture Control in het verleden te laten, zo meldt BMWBlog. Volgens BMW is de spraakassistent van de nieuwe iDrive zo intelligent dat je helemaal niks meer hoeft te doen. Zo kun je de ‘hele auto’ bedienen met je stem. BMW vindt maar één ding veiliger dan geen knoppen in hoeven te drukken en dat is je handen überhaupt niet meer van het stuur af houden.

Bovendien bleek dat Gesture Control weinig werd gebruikt volgens interne rapporten van BMW. De kans is vrij groot dat je het niet mist als je het toch niet gebruikte. Al hebben wij wel het gevoel dat er ook niet echt evolutie in heeft gezeten sinds de introductie en dat het een gevalletje doodbloeden was.

Nieuwe iX3

De nieuwe tech, zonder Gesture Control, zal debuteren in de nieuwe BMW iX3 (ZA0) later dit jaar. Het gaat dus om een groot infotainmentscherm waar vrijwel alle functies in verwerkt zitten, met nog maar een paar fysieke knoppen. Op het stuur gaat gebruik gemaakt worden van een soort touchpads, maar BMW belooft dat het intuïtiever werkt dan dat het lijkt (desgevraagd omdat men na de VAG-touchpads een beetje sceptisch was). We gaan het zien.