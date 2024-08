Lezersvraag: welke weg moeten we écht nog een keer rijden met de auto?

Vakantie, dus tijd voor een lezersvraag. Die in zekere zin over vakantie gaat. Want als wij op pad willen, welke weg moeten we écht nog een keer rijden met de auto?

Het is vakantie en dat betekent dat de meesten van ons er eens lekker tussenuit gaan. Sommigen gaan met het vliegtuig naar de all-inclusive in Egypte, anderen nemen de caravan mee naar de Franse zuidkust en weer anderen pakken hun Porsche Cayman GT4 en maken de rit van hun leven…

En dat laatste inspireerde ondergetekende voor een lezersvraag. Ik ben namelijk reuze benieuwd welke weg wij als autoliefhebber volgens jou absoluut nog eens een keer moeten rijden met de auto? Waar moeten we zijn voor epische roadtrips, zogezegd?

Welke weg moeten we écht nog een keer rijden?

Ik ga dit jaar ook met de auto op vakantie. Een soort roadtrip met een bijna klassieke cabriolet. De wederhelft en in stappen hier in Nederland in de Saab en rijden dan in 1 ruk door naar Zuid-Frankrijk. Daar blijven we een paar dagen en dan zet de rit zoch voort naar het zuidelijk gelegen buurland. Spanje dus.

We gaan steeds een stukje verder naar beneden, rustig aan en niet meer dan 3 uurtjes per keer rijden. Niet heel spannend, gewoon over de AP7 en af en toe eraf om naar de kust te gaan. Paar daagjes in de ene plaats, paar dagen de andere, je kent het wel. De Saab is natuurlijk ook niet echt de beste stuurmansauto, het oude beestje mag vooral lekker rechtuit en verder niet te moeilijk.

Na een paar weken gaan we weer terug en dan betekent dat meteen het afscheid van Jaap de Saab. Die mag dan naar een andere liefhebber om letterlijk plaats te maken in de garage voor mijn ‘nieuwe’ Porsche 964 Carrera 2 cabriolet, waar we volgend jaar de roadtrip mee gaan maken. Een artikel met de introductie in de Autoblog Garage volgt binnenkort natuurlijk, maar dat terzijde.

Maar waar moet ik dan heen? Welke weg moet ik echt nog eens hebben gereden met zo’n auto? En niet alleen ik; welke weg moeten we met z’n allen écht nog een keer rijden met de auto, om het even welke? Welke weg was voor jou de mooiste stuurmansweg ooit, en vooral ook, waarom was dat zo?

We hopen op geweldige reacties, misschien kunnen we daar met Autoblog eens een paar tests uitvoeren. We zijn daarom dus ook al heel erg benieuwd.

Laat je het weten in de comments? Dankjewel alvast!