Goedzakken trollen politie, maaien struiken neer

Keihard aanpakken die struikrovers.

In het Brabantse Breda is er dit weekend sprake geweest van een heerlijk stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Helaas heeft daar wel het nodige groen voor moeten sneuvelen, wat natuurlijk een zware kluif is voor alle GroenLinks-adepten onder onze lezers. Maar wees gerust: de dood van de struiken is niet voor niks geweest.

Het zijn namelijk martelaren geworden in de strijd tegen de struikrovers van de staat. De bosjes in kwestie werden regelmatig misbruikt door BOA’s om hun bermkassa’s achter te verschuilen teneinde onschuldige burgers bakken met geld uit de portemonnee te slaan. Als je vanaf een afstandje aan kwam rijden, vielen de bekende groene busjes namelijk niet op.

Vermoedelijk hebben een aantal slachtoffers van deze onderdrukking het recht in eigen hand genomen en de bosjes naast de Graaf Engelbertlaan weggehaald. De gemeente Breda laat het er niet bij zitten en laat bij BN de Stem optekenen dat ze na het weekend gaan bekijken of de struiken terug te plaatsen zijn. Tevens is het ‘groenteam’ op de hoogte gesteld van de wandaden. De verantwoordelijken kunnen hun borst dus natmaken…

Image-Credit: groen BOA-busje ter illustratie