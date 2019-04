Leclerc: “Ga geen dingen roepen waar ik spijt van krijg”

Dé man van de vorige race, over hét moment van deze race.

Het was, laten we eerlijk zijn, niet per se genieten om F1 te kijken vandaag. Niet dat we direct de noodklok moeten luiden over de staat van de sport, want stiekem is het altijd al zo geweest dat er saaie GP’s tussenzitten. Neem het aan van iemand die als BMW/Montoya-fan de sport religieus is gaan volgen in het jaar 2000; die saaie races waren er toen ook. Sterker nog, destijds was een ‘spannende race’ eerder uitzondering dan regel. Voor ‘de echte F1-fans’ maakt dat echter minder uit, want er zijn meer factoren die de sport toch de moeite waard maken. Plus je weet van te voren nooit of ‘dit’ dan de race wordt waarin het allemaal volledig losgaat.

Vanochtend ging het echter helemaal niet los. De enige opvallende momenten in de race waren de McLaren-sandwich van Daniil Kvyat, maar vooral ook de pitmuur-shenanigans van Ferrari. Deze komen voort uit twee dingen: het team heeft Vettel aangewezen als de onbetwiste eerste man, omdat het hem de meeste titelkansen toedicht. Op zich niet heel raar, Seb is immers viervoudig kampioen. Plus, vorig jaar wist Raikkonen Vettel af en toe kostbare puntjes af te snoepen, die de Duitser goed had kunnen gebruiken in de strijd om de titel. Probleem is alleen: met name na de race in Bahrein lijkt het erop dat Leclerc vaker dan ‘af en toe’ sneller zal zijn dan Vettel. Misschien is hij zelfs gewoon ronduit de betere van de twee. You can’t keep a good man down, zeggen de Britten dan.

Ferrari deed echter wel een poging om precies dat te doen. Het slaagde ook in die poging, want Vettel finishte vóór Leclerc. De vraag is echter of de stalorder het team niet de plaats van Verstappen kostte, die als vierde finishte, vóór de ‘tweede’ Ferrari. Nog belangrijker: wat gaat het team dit akkefietje nog meer kosten? Als er tweespalt is binnen team rood ligt de gezellige Italiaanse chaos altijd op de loer. De Gazetta dello Sport slijpt al voorzichtig de messen.

Hoofdrolspeler Leclerc willigde tijdens de race de teamorder in, maar met merkbare tegenzin. Over de radio zat hij een tikkie passief agressief te mouwen toen Vettel het ondanks verwoede pogingen maar niet lukte zich van hem los te weken nadat hij de Duitser voorbij had gelaten. Zijn uitspraak ‘okay, so now what’ was daar het beste voorbeeld van. Na de race gaat Charles voorlopig door met dezelfde strategie, terwijl hij zich tegelijkertijd een beetje op de vlakte houdt:

Ik probeerde in de eerste stint mijn banden te sparen. Sebastian zat achter me wél te pushen en toen zijn we van positie gewisseld. Ik weet zeker dat het team er een reden voor gehad zal hebben. Ik was niet zo sterk als ik had gewild. We moeten de data maar eens goed analyseren voordat ik iets ga roepen waar ik spijt van krijg.

Veel hoeft Charles echter niet meer te roepen, zijn punt is duidelijk. Dit zal nog wel even zo dooretteren bij Ferrari. Wie weet, misschien dat Charles er na zijn eerste overwinning een Webberesque ‘not bad for a number two driver’ uitgooit. Aan de andere kant is het wellicht ook te makkelijk om te roepen dat Charles helemaal gelijk heeft. Zeker gezien het feit dat hij naar verluidt een contract heeft getekend waarin duidelijk vermeld staat dat hij tweede rijder is. Daarbij: we moeten na de Grand Prix van Bahrein ook niet vergeten dat Vettel tot op heden toch ‘gewoon’ 2-1 voorstaat in de kwalificaties, zonder enige hulp van teamorders. Conclusie: we moeten vast wat popcorn inslaan om ons voor te bereiden op de incidenten die nog zullen volgen in deze saga.