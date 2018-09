Villa in Breda van autoliefhebber kent smakelijke garage

Deze garage is groot genoeg om kleinschalige basketball wedstrijden te organiseren.

Een moderne villa in de provincie waar men ’s avonds nog net even een uurtje langer doorgaat met het drinken van een pilsje. Deze woning staat te koop in Breda en momenteel huist er een petrolhead die weinig lijkt te hebben met modern spul, maar een liefde heeft voor klassiekers en youngtimers.

De woning beschikt over zeven kamers en drie badkamers, maar het echte feest begeeft zich onder de begane grond. Er is namelijk een grote parkeerkelder waar in totaal negen auto’s geparkeerd kunnen worden. De eigenaar heeft er meerdere BMW’s, een oude Kever en een Peugeot 106 staan. Laatstgenoemde is winnaar van het rijtje, want ondergetekende heeft exact zo’n 106 in een dergelijke specificatie *high five*. Kudo’s voor de lezer die de auto (voor de kijkers) rechts naast de Kever herkent. Er is een keukenblok met roestvrijstalen spoelbak en de roldeur is elektrisch. Daarnaast is er een aparte loopdeur aanwezig.

Naast de parkeerkelder zijn er buiten ook nog twee parkeerplaatsen beschikbaar. De woning staat te koop voor 1.695.000 op Funda.

Met dank aan iedereen voor de tips!