Uitslag Formule 1: Grand Prix van China 2019

Wie pakt de duizendste?

De Formule bereikt vandaag een mooie mijlpaal. Het is de duizendste Grand Prix sinds de inceptie van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950. Althans, dat roepen de mensen van Liberty Media heel hard. Stoffige historici hebben de claim natuurlijk meteen onderworpen aan de waarheidstest in deze tijden van fake news en kwamen tot de conclusie dat het niet helemaal klopt. Er waren namelijk al GP’s voordat de F1 bestond en er waren ook nog een paar races in Indianapolis die wel meetelden voor het WK, maar geen Grote Prijzen waren. Enfin, het is toch een speciaal momentje. Bedenk je maar eens hoe oud je zal zijn als de tweeduizendste verreden wordt, mocht het ooit zover komen.

Gisteren pakte Bottas de pole voor het Chinese feestje (verslag). Het is al de tweede voor de Fin dit jaar en pas de zevende uit zijn hele carrière. BOT staat op scherp voor deze start van het seizoen, dat is duidelijk. Hamilton gaf uiteraard niet heel veel toe op zijn teammaat en achter de Silberpfeile is het ‘twee-aan-twee’ aansluiten. Twee Ferrari’s, twee Rode Stieren, twee Renaults en twee Haas F1’s. Het potentieel voor interne teamduels en wellicht touché’s is dus aanwezig. Spannend…

Start

Normaal beginnen we dit stukje met de start zelf, maar dit keer gebeurt er al iets opvallends vóór de start. Max Verstappen spint achter de safetycar! En verrek, Kubica doet exact hetzelfde! Heeft iemand een bak groene zeep over het circuit gesmeerd bij wijze van grap? Waarschijnlijk niet, het is gewoon frisjes en de banden zijn koud. Behalve wat schaamrood op de kaken heeft het voorlopig geen gevolgen voor de twee: omdat ze weer van hun plek komen mogen ze als ze snel zijn hun originele startpositie innemen. Voor Kubica was dat overigens P20, dus dat is makkelijk.

Oké, iedereen is gewaarschuwd, nu tijd voor de echte start. Precies zoals Bottas dat bij Hamilton deed in Australië, eet LH44 de Fin meteen de kaas van het brood en pakt hij zonder drama de leiding in de race. Charles Leclerc gaat ook voorbij aan zijn teamgenoot. Verstappen houdt wel stand, zij het met wat moeite. Hij moet zich voor het eerst een beetje verdedigen ten opzichte van teamgenoot Gasly die op de softs start. Pierre houdt het echter (iets te?) clean. Perez heeft een topstart en wrikt zichzelf de top-10 binnen.

In de eerste ronde gaat het vervolgens grondig mis voor team McLaren. Sainz geeft Kvyat een tikkie en karamboleert daardoor Daniil Kvyat tegen zijn teamgenoot Norris aan. Alledrie de betrokken coureurs leiden pijn, maar de oranje bolides het meeste. Het was toch al geen geweldig weekend voor McLaren. In Woking moeten ze hopen dat ze niet net als vorig jaar ver terugvallen na een aantal veelbelovende openingsraces. Het zal toch niet komen doordat Alonso ze wat tips heeft gegeven tijdens de test in Bahrein?

Het akkefietje tussen de bovengenoemde kemphanen noopt de raceleiding tot het introduceren van de eerste Virtual Safetycar dit jaar. Altijd even een inkakmomentje in zo’n race. Doe mij maar gewoon een ouderwetse echte safetycar waardoor het veld lekker dicht bij elkaar wordt gedrukt. Op het moment dat de VSC periode stopt, heeft Mercedes al een klein gaatje te pakken en dat is precies wat de race niet nodig had. Ferrari kan met haar maximumsnelheid in rechte lijn op deze manier niks aanvangen en team ‘Ferrari is favoriet voor de titel’ stevent op deze manier af op de derde een-twee van het jaar.

Dat heeft ook een en ander te maken met het feit dat Leclerc voor Vettel rijdt. In tegenstelling tot in Bahrein lijkt de Duitser ietsje sneller te zijn dan de Monegask, maar SV5 zit nu klem. Ferrari besluit in ronde 11 keihard in te grijpen en dwingt Charles aan de kant te gaan voor Sebbie. Als dit al de goede beslissing was, dan komt ‘ie veel te laat. De zilveren zijn al lang uit beeld verdwenen. Vettel komt ondanks verwoede pogingen daarna ook nog eens amper weg bij zijn teamgenoot, die begrijpelijkerwijs helemaal over de zeik is en niet bang om dat te laten weten op de radio. Lekker gewerkt weer van Ferrari. Op het vinkentouw zit Max Emilian waarschijnlijk al te gniffelen achter zijn vizier.

Mid Race

Terwijl we Nico Hulkenberg voor de tweede keer in twee races zien uitvallen met technische malheur, komt Max aan het einde van ronde 17 binnen voor zijn eerste pitstop. MV33 gaat voor de undercut ten opzichte van de Ferrari’s. Het lukt de Nederlander bij het uitrijden van de pits net om Raikkonen voor te blijven en dus moet Ferrari reageren. Dat doet team rood dan ook, maar wie halen ze naar binnen? Het antwoord is Vettel. De Duitser komt vlak voor de neus van Max weer de baan op, maar dat belooft nog wat voor als Leclerc zijn stop gaat maken.

Zoals we dat kennen van MV33 wacht hij echter niet op wat komen gaat, maar besluit hij het ijzer te smeden nu zijn banden heet zijn. Max kruipt in de staart van Vettel op het lange rechte stuk ‘achterop’ de baan en zet zijn auto aan de binnenkant naast die van Seb. Uitgerekend op het punt van de baan waar het vorig jaar misging tussen de twee. Verstappen gaat kortstondig voorbij aan de man die hij niet beschouwt als een absolute held achter het stuur, maar schiet dan net wat te ver door. Vettel maakt daar dankbaar gebruik van door ‘terug te snijden’ en zijn positie weer terug te pakken.

Enkele rondjes later acht Mercedes de tijd rijp om de pitstraat op te zoeken. Opvallend genoeg is Bottas de eerste van de twee die naar binnen wordt gehaald. Iets wat Hamilton niet echt weet te appreciëren, zo blijkt even later via de radio. Leclerc komt in hetzelfde rondje als Hamilton binnen en nu zien we dat het team hem compleet vernaggeld heeft. De Monegask komt ver achter Vettel en Verstappen weer de baan op.

De tijdsverschillen tussen de coureurs, of intervals zoals men die dan noemt, zijn trouwens sowieso best groot. Leclerc rijdt in niemandsland. Gasly rijdt daarachter ook in niemandsland. Pas een heel eind daar weer achter vinden we soort van gevechten. Ricciardo voert de ‘Formule 1.5’ aan met de enige resterende Renault RS19 in de race. Daarachter azen Perez, Grosjean, Raikkonen, Magnussen en Albon op de laatste puntjes.

Albons teamgenoot Kvyat kent wederom een ongelukkige race. Om een of andere reden heeft de wedstrijdleiding hém een drive-through gegegeven voor het incident met de McLarens. Dat betekende al min of meer einde race voor de Rus, maar tot overmaat van ramp verliest hij ook nog tijd tijdens zijn pitstop. Kvyat werd door geinponums in het begin van het jaar nog kansen toegedicht om het zitje van Gasly over te nemen, maar op deze manier gaat Albon er met die buit vandoor.

Dan komt er toch nog wat reuring in deze tot op heden vrij saaie Grand Prix. Leclerc komt met rasse schreden dichterbij aan Verstappen en Red Bull besluit om MV33 naar binnen te halen. Dat bevrijdt Ferrari om hetzelfde te doen met Vettel. De Duitser heeft zeven seconden achterstand op Bottas, dus ‘het kan nog!’. Mercedes is toch wel wat gespannen en besluit haar beide coureurs in dezelfde ronde naar binnen te halen voor de zogeheten double stack. Hamilton moet hierbij opteren voor een setje gebruikte medium banden, want hij heeft geen verse set meer. Bottas daarentegen beschikt nog wel over een setje glimmend rubber.

Nadeel voor de Fin is echter dat de doorgereden Leclerc zich nestelt tussen de twee Mercs. Meteen keihard de aanval inzetten op zijn stalgenoot zit er dus niet in voor VB77. Sterker nog, Leclerc verdedigt zich met hand en tand ten opzichte van Bottas, wat ironisch genoeg koren op de molen is voor Vettel, die vijf seconden achter dit gevecht rijdt. Als Bottas voorbij is aan CL16 heeft Hamilton alweer een gaatje geslagen van een seconde of zes.

Finish

Ferrari besluit Vettel Leclerc nog even te laten inhalen op de baan, alvorens de Monegask naar binnen te halen voor diens laatste stop. Charles heeft nu nog maar twaalf rondjes om ongeveer evenzoveel seconden goed te maken op Max, die voorlopig op P4 rijdt. Voor Kvyat is het feest definitief voorbij. Na de zoveelste gruwelijke pechrace parkeert hij zijn STR14 in de pits.

Ricciardo, Perez en Raikkonen knokken nog lekker over wie er met de titel best of the rest aan de haal mag gaan en daarachter komt Grosjean met rasse schreden dichterbij aan Albon in de strijd voor het laatste puntje. Al met al moet er echter gezegd worden dat de coureurs gewoon niet echt dicht bij elkaar kunnen rijden. Gek eigenlijk, want vooraf was de gedachte dat inhalen een absoluut eitje zou worden met de opgevoerde DRS-en in combinatie met het enorm lange rechte stuk.

Verder vooraan het veld lijkt Verstappen een potentiële aanval van Leclerc af te kunnen slaan. Het gaat nu ook nog om wie het extra puntje pakt voor de snelste raceronde. Met zes rondjes te gaan is die nog in handen van Vettel. Leclerc lijkt op zijn redelijk frisse banden de beste kaarten in handen te hebben voor de eer en het extra puntje, maar dan meldt hij over de radio dat hij een probleempje heeft met de versnellingsbak.

In ronde 53 zien we dan toch nog een keihard gevecht op het scherpst van de snede. George Russell gaat bij het scheiden van de markt teamgenootje Kubica voorbij voor plek 16 in de race. Triest natuurlijk voor een team als Williams, maar goed om te zien dat Kubica het tempo van de F2-kampioen van vorig jaar inmiddels toch min of meer kan matchen.

We vallen langzaam weer in slaap, doch Red Bull is nog scherp! Het team haalt Gasly met twee rondjes te gaan naar binnen om een setje gebruikte softs te laten monteren. Nu moet Pierre alleen nog wel even daadwerkelijk die snelste ronde rijden, anders krijgt zijn zelfvertrouwen nog een knauw. Het moet harder gaan dan Vettels 1:34.8.

Pierre weet dit kunstje dan toch te flikken. Een kleine opsteker voor de Fransman die vandaag weer volledig weggeblazen is door Verstappen. Hamilton zal het inmiddels worst zijn. Hij pakt zijn tweede overwinning van het jaar, gaat naar de leiding in het WK én weet dat zijn team wederom de snelste auto van het veld heeft gebouwd. Nog zes maandjes wachten en dan is hij voor de zesde keer kampioen. Daarmee hebben we ook het antwoord op de vraag in de tagline van dit bericht die doet denken aan een koffiereclame: Who else?

Ricciardo, vorig jaar nog de winnaar van de race, wint het gevecht voor plek zeven. Hij houdt de degelijke Perez en Raikkonen achter zich. Albon verricht een heldendaad door Grosjean van zich af te houden voor plek tien. De Thaise coureur startte vanuit de pits dus dat is een prestatie van formaat. Over het algemeen was het na de enerverende race in Bahrein echter een snorefest van jewelste vandaag. Hopen dat Ferrari en Red Bull toch nog ergens een extra versnelling kunnen vinden en dan snel op naar Azerbeidzjan dus maar.

De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. VERSTAPPEN

5. Leclerc

6. Gasly (+snelste ronde)

7. Ricciardo

8. Perez

9. Raikkonen

10. Albon

11. Grosjean

12. Stroll

13. Magnussen

14. Sainz

15. Giovinazzi

16. Russell

17. Kubica

DNF

Kvyat

Hulkenberg

Norris