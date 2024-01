Goh: Cybertruck verbruikt extreem veel, range stuk beperkter

De Cybertruck verbruikt dermate extreem veel dat je de opgegeven actieradius bij lange na nooit haalt.

De afgelopen weken schieten de nieuwsartikelen omtrent elektrisch rijden als paddenstoelen uit de grond. En nee, het is niet eens de EV10daagse! Het is nu eenmaal een fenomeen dat telkens dichterbij komt. De verkoop van auto’s met verbrandingsmotor is in de toekomst verboden en elektrische auto’s zijn vooralsnog het enige alternatief.

Lekker stil, veel koppel en een hoog rendement. Er valt veel te zeggen voor elektrische aandrijving in een automobiel. Het probleem is alleen dat autofabrikanten de techniek toepassen in de verkeerde auto’s. De Tesla Cybertruck is zo’n auto, net als al die andere elektrische pickups. Volgens Tesla kun je op een volle accu van het AWD model zo’n 547 km afleggen. Niet denderend als je bedenkt dat de accu extreem groot is. Maar ja, het is ook een groot ding. Wat heer: in Lelystad zijn er rotondes die kleiner zijn dan de Cybertruck.

Cybertruck verbruikt enorm veel

De eerste exemplaren zijn een tijdje terug afgeleverd en dus is het nu ook tijd voor de eerste ervaringen van de klanten. Daarbij gaan we uiteraard uit van N=1. Dus omdat één iemand een ervaring heeft gehad, doen we net alsof het representatief is voor alles. Het is stemmingmakerij om je bij het ontbijt te vermaken, niet om je kordaat te informeren.

Enfin, waar het om gaat, de Cybertruck haalt zijn opgegeven verbruik bij lange na niet! Dat meldt Carscoops. De eigenaar in kwestie heeft er al meer dan 16.000 km (meer dan 10.000 mijlen) met de nieuwe Cybertruck gereden en kan dus een idee geven van het daadwerkelijke verbruik.

Anekdotisch bewijs

Van die opgegeven 547 km aan actieradius blijft in dit geval (N=1, N=1) niet zo heel erg veel over. Ongeveer 330 kilometer op een volle accu. Maar ja, meestal vertrek je niet met een volle accu en loopt ‘ie ook niet helemaal leeg. Bij 80% laing kom je ongeveer 263 km ver.

Het laden ging ook niet van een leien dakje, maar hier in Nederland heb je daar ietsje minder last van (want wij hebben een superieur laadnetwerk hier). Maar 263 km op 80% klinkt wel héél erg karig. Dan kun je niet eens een retourtje Zwolle – Rotterdam doen. Nu is het slechts anekdotisch bewijs. Het is dus niet niet waar, maar het hoeft zeker niet voor alle Cybertrucks te gelden.

Doe als wij en ga deugen

Het klinkt misschien stom om te zeggen, maar als het gaat om groen autorijden, zijn er maar twee opties: ga minder rijden en de kilometers die je nog maakt, doe dan rustiger. That’s it. Doe wat wij doen op Autoblog: wij werken namelijk grotendeels vanuit huis en ons redactiekantoor is op een paar minuten fietsen voor de meeste medewerkers.

Kijk, dan zet het zoden aan de dijk om je uitstoot te verlagen. En als je rijdt, ga eens rustig rijden, want dat scheelt aanzienlijk in het verbruik en dus je uitstoot. Nooit geweten dat wij zo ontzettend konden deugen! Maar dus, alleen een EV kopen en dan hetzelfde blijven leven maakt de wereld nog niet beter, helaas.