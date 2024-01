Viaplay wordt nu ineens veel goedkoper

Het lijkt wel alsof ze de klanten alsnog willen binnen hengelen…

Het nieuwe F1-seizoen komt eraan en iedereen vraagt zich nu af: hoe kan ik Max Verstappen voor de vierde maal wereldkampioen zien worden? Sinds de opkomst van het Nederlandse fenomeen is de sport enorm in populariteit toegenomen, daarvoor keek slechts vijf man en een paardenkop naar Ruud ter Weijde en kornuiten.

Maar zoals Micha Wertheim bij de oudejaarsconference het al zo mooi verwoorde, wij Nederlandse supporters vinden het wel zo prettig om vooraf te weten wie er gaat winnen. Altijd een reden om een feestje te vieren. Maar hoe moeten we dan Verstappen zien winnen? Via welk kanaal? Want er zijn meerdere opties mogelijk.

F1TV duurder, ViaPlay goedkoper

Afgelopen jaar was het voor de meeste mensen vrij eenvoudig om te kiezen. F1TV kostte je 64,99 en ViaPlay 15,99 euro per maand. Een eenvoudige rekensom leert ons dat F1TV na vier maanden al goedkoper was dan ViaPlay.

Maar jongens en meisjes, let op! De kaarten zijn nu compleet anders geschud! ViaPlay word namelijk ineens heel erg veel goedkoper! Het gaat al niet zo goed met die noodlijdende toko en dus lijkt dit een laatste strohalm te zijn om tóch kijkers binnen te halen. Althans, dat denken wij zeker te weten.

Frasier

De prijs daalt nu van 15,99 euro per maand naar 12,79 euro per maand! Dat lijkt een enorm specifiek bedrag te zijn en dat klopt helemaal. Het is namelijk alleen mogelijk in combinatie met een jaarabonnement. Je betaalt dan 153,48 per jaar en dan kan je 12 maanden genieten van al het moois dat ViaPlay te bieden heeft. F1TV is daarentegen flink duurder geworden: 95 euro per jaar. Ja, Viaplay is dan alsnog duurder, maar vergeet niet dat F1TV óók bij Viaplay zit en je meer krijgt voor je geld.

Naast Formule 1 kun je namelijk ook kijken naar voetbal (Bundesliga, Premier Laegue, Serie A voor de dames), PDC Darts, Matchroom snooker én pool en KSW MMA (soort dagbehandeling voor uitsmijters). Geen idee wie ernaar wil kijken, maar bij via ViaPlay kan het, net als de nodige films en series. En ja, alle seizoenen van Frasier staan erop en zijn nog steeds een aanrader. Dus, om met @jaapiyo te spreken, koop dan??!?