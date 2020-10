Golf GTI Clubsport S binnenkort een dingetje? - Autoblog.nl

Kunnen we binnenkort ook een Volkswagen Golf GTI Clubsport S verwachten?

Vanacht was het grote moment daar, we konden een nieuwe Golf GTI verwelkomen. Zoals @Wouter jullie al kon mede delen is de reguliere Golf GTI al een pretpakket van jewelste. De GTI Clubsport doet daar een flinke schep bovenop.

De GTI Clubsport is ook geen nieuw concept. Zoals jullie weten was er vroeger overigens een nóg scherpere Golf GTI, de Clubsport S. Dat was een gestripte en extra hardcore versie van de GTI Clubsport. Zie het een beetje als een 911, GT3 en GT3 RS zich tot elkaar verhouden.

GTI Clubsport S

Dus nu er een extra hete GTI is gearriveerd, hoe zit het eigenlijk met een nóg hetere GTI? Het Britse en goed geïnformeerde AutoCar weet helaas het antwoord. Zij spraken met Karsten Schebsdat, de chef ‘Driving Dynamics’ (toffe baan) bij Volkswagen. Hij meldt dat de GTI Clubsport S ditmaal níet op de planning staat.

Dieselgate?

Waarom wil Karsten Schebsdat niet zeggen. Volgens de Britten is het antwoord vrij simpel: dieselgate. Dit heeft er voor gezorgd dat Volkswagen veel schade-vergoedingen moet uitbetalen (niet aan ons Nederlanders, uiteraard) én dat ze extra veel hebben moeten investeren in EV-technologie.

Record Golf GTI Clubsport S

Een andere reden is wellicht dat de Nurburgring-recordtijd lastig te breken is. Destijds was de GTI Clubsport S met 07:49 (later zelfs 07:47.19) de snelste voorwielaandrijver, maar sindsdien hebben de Honda Civic Type-R en Renault Sport Mégane RS Trophy-R het record veel scherper gesteld. Check hieronder de snelle ronde:

Bommetje

Op zich is het wel jammer, want de hete ‘S’ was een lekker dik bommetje. Het was niet zomaar een chipje en klaar. Veel onderdelen van de ophanging waren compleet nieuw, bijvoorbeeld. Ook kreeg de topper extra krachtige remmen en extra plakkerig Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Om gewicht te besparen werden de achterbank, airco en geluidsisolatie verwijderd.