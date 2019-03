Golf GTI van Nederlands stel volledig gestript op vliegveld

Een werkelijk bizar verhaal.

Op vakantie gaan is zilver, maar naderhand weer terugkeren naar huis is goud. Toen Raven De Ruijsscher en Daniël van Keulen, een stel uit Terneuzen, na enkele dagen door te hebben gebracht in Malta arriveerden op het vliegveld van Charleroi, konden zij echter niet terug naar huis. Bij aankomst op een van de parkeerplaatsen van het vliegveld zagen zij dat hun Volkswagen Golf GTI volledig gestript was.

Het stel vertrok op 21 februari naar het eiland in de Middellandse Zee, om vier dagen later weer terug naar huis te keren. Omdat het koppel uit Zeeland een met alle opties uitgeruste Golf GTI voor enkele dagen bij het vliegveld moest parkeren, hadden zij een goede plek uitgezocht. Althans, dat dachten ze. Hoewel de Quick Parking van Charleroi op Google schijnbaar als eerste naar voren kwam, bleek de beveiliging bijzonder marginaal te zijn. Het dievengilde had namelijk eenvoudig toe kunnen slaan en had praktisch alle onderdelen van de Volkswagen getrokken.

“Wij kwamen bij onze auto en er was een hoes over getrokken. Wij wisten meteen dat het foute boel was.

We hebben de hoes er af getrokken en er was in onze auto ingebroken. En niet zomaar ingebroken. De auto is compleet gestript. Onze persoonlijke bezittingen missen wij ook.”

Bij een dergelijke situatie weet er meestal tenminste één iemand hoe de vork in de steel zit, maar het personeel van de in Wallonië gelegen parkeerplaats tackelde het voorval duidelijk met de Franse slag. In haar Facebook-bericht beschrijft Raven de situatie:

“Ik heb iemand van de parking aangesproken en hij reageerde verbaasd. Dat dit nog nooit eerder was gebeurd en hij van niks wist. Hij gaf mij een collega aan de telefoon en die wist er wel vanaf. Nog een andere collega was tamelijk kalm en zei dat onze verzekering dit wel zou dekken.

Het personeel ging uiteraard snel weg, nog voor de politie arriveerde. Wij bleven achter op een lege (onbemande) parking.”

Toen de politie eenmaal aankwam op het plaats delict, kreeg het stel de gruwelijke waarheid te horen. De agenten wisten hen te vertellen dat zij mogelijk wel het twintigste stel in drie maanden tijd waren waarvan de auto op de desbetreffende parkeerplaats was gestript. Deze uitspraak werd later door de klantenservice – toen de medewerkers eindelijk reageerden – op laconieke wijze afgewuifd en ontkend. Sterker: ze hadden er niets aan kunnen doen en, oh ja, het was ook nog op eigen risico van de gebruikers.

De Golf GTI van het stel was door de politie meegenomen voor sporenonderzoek. Niet lang nadat de politie de auto meenam voor onderzoek, werd de Volkswagen total loss verklaard. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de situatie voor het stel uit zal pakken.