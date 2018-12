De grootste vakantie ergernissen op een rijtje

Driftende Urussen op een fietspad staan er niet eens bij!

Het is weer bijna die mooie tijd van het jaar: kerst. Dat betekent dat de kinderen twee hele, lange, tergende weken niet naar school hoeven en dat Nederland massaal op vakantie gaat. Gaat dat gepaard met ergernissen? Deze nogal bizarre gedachte ging door de hoofden van de directie bij verhuurmaatschappij Avis. Je weet wel, de partij die James Bond een op afstand bestuurbare BMW 750i meegeeft in de film Tomorrow Never Dies.

Gek genoeg staat de grootste ergernis niet eens in de top 5. Dat is namelijk het album ‘Songs of Experience’ van U2, een baggerplaat die zo episch slecht is, dat sommige fabrikanten het geluid van de CD gebruiken voor hun alarmsysteem. Dat laatste feitje is natuurlijk pure kolder, maar het doet er niets aan af hoe ergerlijk het laatste album van deze Ierse succesband eigenlijk is.

Terug naar de andere ergernissen van Nederlanders die op reis zijn:

Vertraging Vergeten om iets in te pakken Het missen van de vlucht en/of aansluiting Het inpakken in het algemeen Het niet kennen van de weg

Dit lijkt een vrij normaal lijstje, maar toch vallen er een paar dingen op. Namelijk dat je jezelf dus eigenlijk heel veel ergernissen kunt voorkomen. Nummer 2 bijvoorbeeld. Als je gewoon dit lijstje bijhoudt, heb je daar geen last van. Punt 3: je kan natuurlijk ook op tijd vertrekken. Voor nummer 5 heeft je smartphone altijd wel een oplossing.

