Wat we weten van Ferrari’s nieuwe V6 Hybrid-auto

Stroom, ook Ferrari moet eraan geloven.

Ferrari is druk bezig met het uitbreiden van zijn modellengamma. De Italiaanse sportautofabrikant heeft recentelijk de F8 Tributo onthuld en later dit jaar moet het met nog enkele nieuwe auto’s op de proppen komen. Anno 2019 kan het natuurlijk niet dat Ferrari geen hybride of elektrische in zijn gamma heeft. De Italianen hebben afgelopen jaar aangegeven snel een hybride auto aan te willen kondigen. Als we het geruchtencircuit mogen geloven zal dit binnen enkele maanden zijn. We zullen hierom nu even de tijd nemen de auto onder de loep te nemen.

Omdat de introductie van de nieuwe Ferrari met een hybride aandrijflijn volgens insiders al in mei moet gebeuren, zijn er een aantal zaken die we over de auto weten. Althans, “denken te weten” is wellicht iets accurater, want Ferrari heeft zijn gedachten over zijn eerste hybride auto meer dan eens veranderd.

Onder wijlen Sergio Marchionne was het de bedoeling dat de deels elektrische bolide weinig schadelijke stoffen moest uitstoten. Echter, sinds Louis Camillieri met de scepter zwaait, moet de elektrische kracht juist gebruikt worden om de prestatiecijfers op te pompen. Een milieubewust Ferrari zal het dus niet meer worden.

Dat de nieuwe hybride aandrijflijn, bestaande uit een krachtige V6-motor en elektrische systemen, flink veel vermogen zal produceren, blijkt wel uit de geruchten. Als we CAR Magazine mogen geloven, dan zal de hybride Ferrari op zijn best 735 pk en bijna 1.100 Nm produceren. Op zichzelf moet de 2,9-liter twin-turbo V6 om en nabij de 620 pk en 600 Nm leveren. Is dit stiekem hetzelfde blok dat in de Giulia Quadrifoglio ligt? Een hybride V8 schijnt ook in het verschiet te liggen.

Hoewel het nog allesbehalve zeker is, bestaat de kans dat de hybride Ferrari een nieuwe interpretatie van de Dino wordt. De sportwagenfabrikant speelt al lange tijd met het idee om de iconische auto terug te brengen, maar vooralsnog is het onduidelijk hoe concreet die plannen nu eigenlijk zijn. Een andere mogelijkheid is dat de auto de naam 486 zal gaan dragen.

Wel zeker is dat het aankomende model gebouwd zal worden op Ferrari’s nieuwe, flexibele platform. Dit betekent dat de auto voornamelijk vervaardigd zal worden uit aluminium, in een poging het gewicht zoveel mogelijk te drukken.