“Audi S5 komt straks ook met dikke dieselmotor”

Diesel komt terug!

De Volkswagen Group mag dan zwaar zijn getroffen door het dieselgate-schandaal, helemaal van de zelfontbrander is het concern niet afgestapt. De topman van het bedrijf had recentelijk nog voorspeld dat consumenten op een gegeven moment toch weer interesse zouden krijgen in dieselauto’s, maar ook zijzelf lijken nog graag geld in te willen zetten op de TDI-motor.

Dit blijkt wel uit een bericht dat deze week is verschenen op het Franse Automobile Magazine. Bronnen hebben aan het digitale blad verteld dat dochteronderneming Audi snode plannen heeft voor zijn S5 (rijtest). Het merk schijnt zijn halfhete A5 te willen voorzien van een fatsoenlijke dieseltor, in de vorm van de 347 pk sterke V6 TDI. De zelfontbrander is ook te vinden in de grotere, hogere SQ5. Qua paardenkracht zit de auto hiermee bijzonder dichtbij de 354 pk die de uitgaande drieliter V6-benzinemotor in de S5 levert. Echter, op het gebied van trekkracht overtreft de “toekomstige” S5 TDI zijn benzinebroeder ruim: waar de huidige S5 over 500 Nm beschikt, produceert de TDI liefst 700 Nm.

Omdat de uitstoot van een dergelijke dieselauto natuurlijk vrij onbehoorlijk zal zijn, moet Audi een manier vinden om dit te compenseren. Volgens de Fransen zal de Duitse autofabrikant dit willen doen met een elektrische compressor. Als de informatie van het blad klopt, dan bestaat er dus een kans dat de S5 met zijn V6 TDI een mild hybride auto zal worden. Het blad kan nog niet zeggen wanneer Audi de auto wil onthullen. Dat gezegd hebbende, deze zomer wordt in Frankfurt weer de IAA gehouden.

Met dank aan Jan voor de tip!