Golf GTI’s pesten is kinderspel met de Mazda 3 MPS van Mike #MijnAuto

In deze video nemen Martijn en Mike je mee in de wereld van een echte wolf in schaapskleren

De Mazda 3 MPS, ofwel de Amerikaanse MazdaSpeed 3. Standaard levert deze hot hatch 260 pk en 318 Nm koppel op de voorwielen, maar dit exemplaar is verre van standaard. Dankzij een grotere CST4-turbo en wat slimme upgrades haalt de auto nu tussen de 360 en 380 pk, met bijna 500 Nm koppel.

Het resultaat? Een compacte C-segment hatchback die met gemak GTI’s en andere sportieve modellen kan bijhouden. Maar dat vergt wel aandacht: goede banden zijn essentieel en een sperdifferentieel ontbreekt. De eigenaar vertelt hoe hij de auto tijdens coronatijd in Duitsland vond, importeerde en stap voor stap verbeterde.

Van een nieuwe brandstofpomp en downpipe tot onderhoud door een specialist, de auto kreeg de nodige liefde. Ook het community-aspect komt aan bod: de actieve Mazda 3 MPS-appgroep met ruim 100 leden organiseert regelmatig toertochten. Ondanks zijn leeftijd van 17 jaar is dit exemplaar nog steeds strak en betrouwbaar. Voor de eigenaar is het vooral een hobbyauto, goed verzekerd als youngtimer en perfect voor plezierkilometers.

