Deze ‘hatchbacks-met-kont’ zijn wél om aan te gluren

Ter behoeve van kostenbesparing zijn niet alle sedans op hatchback-basis muurbloempjes, maar het kan wel.

Een wereldauto bouwen is lastig. De wereld is immers niet altijd eensgezind over wat voor auto het meest populair is. Bij ons doen stationwagons en hatchbacks het vaak goed, terwijl ze in de VS het liefst sedans, SUV’s en trucks kopen. Aan de oostkant van de wereld doen MPV’s en busjes het dan weer goed.

Hatchbacks-met-kont

De realiteit is echter dat zelfs binnen ons continent nog een tweedeling bestaat in wat goed scorende carrosserievormen zijn. Zoals gezegd zijn hatchbacks hier niet uit de prijslijsten te verdrijven. In Oost-Europa wil men ook nog graag sedans, alleen dan wel op dezelfde bases als onze hatchbacks. Da’s heel simpel: je pakt een hatchback en plakt er een kont aan vast. Ja, haha, er gaat vast meer dan dat in zitten. Nee hoor, kijk maar naar onderstaande voorbeelden.

Er zijn veel woorden om de Peugeot 206 SD, Renault Clio Symbol (of Thalia) of Ford Fiesta Sedan te beschrijven (naast alle andere auto’s die hetzelfde ‘probleem’ hebben). Alleen synoniemen voor ‘mooi’ of ‘fraai’ vallen daar niet onder. Hoe kan dat? Geld, natuurlijk, want het gaat altijd om geld. In dit geval kunnen deze sedans verkocht worden zonder het verlengen van de wielbasis en het ontwikkelen van nieuwe achterdeuren die beter in de aflopende daklijn van een sedan kunnen vallen. Bovendien moet je als designer naar het hele plaatje kijken: een ontwerp dat compleet gebalanceerd was rondom bepaalde proporties, zal altijd onnatuurlijk voelen als je die proporties aanpast.

Sedan-hatchbacks die wél geslaagd zijn

De realiteit is simpel: het kán wel. Je moet er alleen een klein beetje extra moeite voor doen. We hebben een paar sedans gevonden die grotendeels krek eender zijn met hun hatchbackbroeders, maar toch geen complete aanslag op het netvlies zijn. Inclusief veel auto’s die wij dus alleen van voren kennen, maar ons toch ietwat doet wensen dat we sedans iets meer zouden omarmen. Op alfabetische volgorde:

Audi A3 Limousine (Typ. 8V)

Eén van de beste voorbeelden vinden we bij Audi. De A3 begon als driedeurs en vijfdeurs hatchback, waar vanaf de tweede generatie iets meer onderscheid kwam in die twee carrosserievormen. De driedeurs had een iets sterker aflopende daklijn. Vanaf de derde generatie (Typ. 8V) kwam er voor het eerst een A3 Limousine. En eigenlijk conformeert die aan alles waar een ‘goedkope’ sedan op basis van een hatchback aan moet voldoen: de wielbasis is identiek aan de Sportback en hij heeft dezelfde deuren. En toch is het gewoon een puik ogende sedan.

BMW 2 Serie Gran Coupé (F74)

De knuppel in het hoenderhok die je kon verwachten. De eerste BMW 2 Serie Gran Coupé is voor het eerst dat BMW een 1 Serie als sedan uitbracht. En dan wordt duidelijk dat de proporties van de 1 Serie eigenlijk ook al zo ver heen waren dat een kont dan ook niks meer uitmaakt. Enter de nieuwste 1 Serie (F70) en de 2 Serie (F74). De kritiek op dit tweetal was dat het design erg Kia-esque was, maar laten we wel wezen: dat betekent in de moderne tijd niks negatiefs. En dus kloppen de proporties iets beter en staat er een prima hatchback, die ook als sedan nu best aardig werkt. Toe maar, scroll maar naar het reactie-gedeelte.

Fiat Tipo/Egea Sedan (356)

Over designs waar weinig mis mee is gesproken: de meest recente Fiat Tipo is typisch (haha) zo’n auto waar qua design helemaal niets over te zeggen valt. Dat betekent inderdaad dat het ook geen baanbrekend statement is, maar net zo goed dat hij in elke vorm gewoon prima smoelt. Datzelfde geldt voor de sedanversie, wederom gewoon de meest simpele manier om van een hatch een sedan te maken. Die bewijst precies de tweedeling tussen sedans en de hatchback (hier ‘scoorde’ de hatch aanzienlijk beter terwijl het in Oost-Europa andersom is), maar is zeker geen verkeerde auto. In Turkije, het land waar de Tipo gebouwd wordt, is het als Fiat Egea een graag geziene gast. Leuk feitje: officieel is het Ægea. Met een æ. Ga die maar eens vinden op je toetsenbord.

Honda Civic Sedan (FE)

Bij Honda is de Civic hatchback een soort Alfasud geworden. Niet dat daar perse iets mis mee is, maar je zou bijna zeggen: dat is al voor driekwart een sedan. Dan wordt het wel heel makkelijk om de deuren en wielbasis te kunnen lenen. En toch, voor de nieuwste (en voorlaatste FC-generatie): die iets langere achterkant met een perfect doorlopende daklijn, die werkt perfect. Bij ons is de sedan al een tijdje niet meer leverbaar (de laatste keer was toen de FD-generatie Civic Hybrid nog werd verkocht), maar dat zou eigenlijk wel moeten. Gewoon fraaie auto’s pennen en dat terwijl het eigenlijk een uitpersproduct is. Het kan gewoon.

Kia Forte/Cerato (BD)

Ken je de Kia Cerato nog? Net voordat de Cee’d verscheen, was de Cerato Kia’s wereldauto. Ook toen werd de nogal milde Cerato met kont verkocht, maar werd alles wel uitgewisseld. Dus Amerikanen kregen de voor hun nogal impopulaire Cerato 5 als ‘onze’ hatchback en wij konden de sedan kopen (maar deden dat niet). Omdat de Cee’d letterlijk ‘de Europese Kia’ moest zijn, werd voor de Amerikaanse markt de technisch vrij gelijke Forte bedacht. Die kwam als hatchback, sedan en coupé. Uiteindelijk groeide de Forte uit tot dé Ceed-tegenhanger voor de VS, maar dus hoofdzakelijk als sedan. Grappig genoeg was er dus ook een Forte 5 als hatchback, die een beetje tussen de Ceed en Proceed in bungelt. Zo zijn er dus enorm veel derivaten van dezelfde basis. Los van al die gekte: zo’n Ceed als sedan, het had best gewerkt als we de meest recente Forte mogen geloven.

Mazda 3 Sedan (BP)

Om even extra te benadrukken waar deze lijst over gaat: het gaat niet om sedans die mooier of lelijker zijn dan hun hatchback-broers, eerder gewoon een mooie aanvulling zijn. Bij de eerste twee generaties Mazda 3 was de sedan namelijk de proportionele ramp die we in de eerste alinea’s aanhaalden. Bij de derde generatie werd het al beter en bij de vierde generatie staat er gewoon een hele fraaie compacte sedan. Sterker nog: ook al valt het gedurfde design van de hatch vaak goed in de smaak, er zijn ook mensen die er niks van moeten hebben. Dan is de sedan toch net even de wat meer klassieke, all-round keuze. Vandaar dat je hem hier ook nog gewoon kan bestellen.

Peugeot 308 Sedan (T9)

Een Peugeot 306 sedan, dat is prima. De Peugeot 307 en 308 Sedans op basis van diens hatchback-versies zijn een regelrechte ramp. We zullen jullie het beeldmateriaal besparen. Aangezien de Peugeot 308 daarna een nette hatchback werd, was ook de voor China bedoelde sedan helemaal niet zo erg meer. Echt mooi is anders, maar lelijk valt ook mee. Overigens kwam er ook nog een volledig elektrische rebadge van de 308 Sedan in China genaamd Fukang ES600.

Renault Mégane Sedan (LFB)

In tegenstelling tot de hier nooit geleverde Peugeot 307 en 308 Sedan, had Renault twee generaties lang een Mégane Sedan in het gamma. Dat was geen hoogvlieger, vooral de estate scoorde. Na één generatie van de Fluence als Mégane Sedan (die overigens weinig deelt met de Mégane hatch qua uiterlijk) kwam er gewoon weer een Mégane met kont. Alleen nu was het helemaal niet zo’n lelijke auto, sterker nog, dit was best een toffe middenklasse sedan geweest hier. Als we hem kregen, wat uiteraard niet gebeurde. Terwijl je slechts naar Polen af hoefde te reizen om hem gewoon bij de Renault-dealer te bemachtigen.

Toyota Corolla Sedan (E210)

De Toyota Corolla is een voorbeeld van een auto die als sedan waarschijnlijk populairder is dan als hatchback. Terwijl wij hier de twee generaties Auris nooit hebben gekregen als sedan. Toen Toyota weer terug ging naar de Corolla, kwam er een sedanversie die ook gewoon voor ons was. In de VS krijgt deze een nogal vreemd herzien front van de hatchback-versie mee, maar voor ons krijgt ‘ie een op maat gemaakte voorkant die het geheel veel beter laat kloppen. Dat komt overigens omdat deze versie in andere markten de Corolla Altis heet en al jaren parallel aan de hatch wordt verkocht. En zo kun je echt wel voor de dag komen met een Corolla sedan.

Volkswagen Bora (Typ. 1J)

Op zich had hier de Volkswagen Jetta (V) kunnen staan, ware het niet dat ondergetekende proportioneel niet kapot is van de proporties van de Jetta. Dat deed de Bora dan een heel stuk beter. Deze sedan op Golf-basis moest wereldwijd natuurlijk scoren (en heette bijvoorbeeld in de VS ook Jetta, net als zijn opvolger), dus werd het proportioneel gewoon een prima sedan. Wel kreeg je een marginaal andere voorkant dan de Golf, met platte rechthoekige lampen in plaats van de pilvormige units van een Golf IV. Overigens zijn de voorkanten uit te wisselen, dus een Bolf of Gora creëren kan vrij makkelijk.