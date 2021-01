Golf van AB-lezer vindt geheim van eeuwige jeugd in Estland - Autoblog.nl

Een trouwe AB-lezer kwam tot zijn verbazing opeens zijn oude auto tegen als okkazie in Estland. Gek is alleen wel dat ‘ie de bron van de eeuwige jeugd lijkt te hebben gevonden.

Tsja de veroudering, de aftakeling, het is een feit van het leven. Je kan nog zoveel quinoa knagen, vitamientjes slikken en lekker sporten; op een gegeven moment wordt iedereen ingehaald door de tijd. Althans dat is de waarheid waarbij de meesten van ons zich neerleggen. Er zijn natuurlijk ook vrije geesten die denken dat het misschien niet zo hoeft te zijn. De potentiële bron van de eeuwige jeugd is niet voor niks een vaak terugkerend thema in mythen en sagen. En ja, nu we van telomeren en dergelijke weten, komt het eeuwige leven misschien wel dichterbij dan ooit. Dadelijk nog maar eens kijken op Longecity of er alweer iets nieuws is gevonden…

Voor auto’s gelden in principe dezelfde wetten als voor ons. Ze verstoken dode dino totdat hun circulatie, frame of zenuwstelsel het begeeft op een manier die niet meer te redden valt. Goed onderhoud, goed voedsel en veel liefde helpen om dit moment uit te stellen. Maar voor veruit de meeste auto’s, houdt het uiteindelijk een keer op natuurlijk.

Tegenwoordig worden veel Nederlandse auto’s voordat het einde echt dichtbij komt geëxporteerd naar het buitenland. We zijn namelijk weliswaar zo ver afgegleden dat Jan Modaal inmiddels in een 11 jaar oude frikadel rondrijdt, maar in sommige andere landen is het nog net wat erger. Bovendien zijn er altijd wel een paar verschillen in regelgeving te vinden tussen landen, waardoor een oude Nederlandse hybride of diesel die hier door de subsidie heen is nog interessant is voor een andere markt.

Zo kon het gebeuren dat AB-lezer Daniel zijn oude vertrouwde Volkswagen Golf Variant tegenkwam op een Estse site voor okkazies. Zelf aangebracht R-logo in de grille (foei toch), de trekhaak, de kleur, de velgen, het klopt allemaal. Kan niet missen dus. Het gekke is alleen dat deze Golf wél de juiste elixer gevonden moet hebben om jong te blijven. De blauwe Volkswagen is namelijk een jaartje jonger geworden en heeft opeens een tonnetje minder kilometers achter de rug. Hoe kèn dèt noww…

De Golf wordt namelijk aangeprezen met 195.000 km op de teller. Doch volgens de NAP was de laatste stand al 284.617 kilometer op 11 november van vorig jaar. Daniel vertelt dat hij de Golf eind vorig jaar heeft meegegeven aan een handelaar uit Litouwen. Nu staat deze dus aan de oostelijke zijde van de EU te shinen voor een oud gebouw in (vermoedelijk) Estland.

We hebben nog even een lijntje uitgegooid naar voormalig collega @ikschrijfookoverautos, kenner van de streek, om te informeren naar het aparte nummerbord dat het oude Nederlandse nummerbord emuleert. Maar linksom of rechtsom lijkt hier iets niet helemaal te kloppen. Man man man…Wie had dat gedacht, niet alleen de Nederlandse, maar ook de Baltische importboeren kan je dus al niet meer gewoon op hun woord vertrouwen…