Het Nederlandse wagenpark is nu écht heel erg oud - Autoblog.nl

Als het gemiddelde Nederlandse wagenpark een mens zou zijn, dan zou deze dit jaar oud genoeg zijn om naar de middelbare school te gaan.

Precies elf jaar. Dat was de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark op 1 januari 2021, zegt VWE Automotive tegen de BNR Nationale Autoshow. En dat is oud, écht oud. Tien jaar geleden was dat nog ‘maar’ 9,3 jaar. Nederlandse auto’s worden dus alsmaar ouder.

De optimist (en liefhebber van oudere auto’s) ziet dit natuurlijk als goed nieuws. Dat zou immers kunnen betekenen dat auto’s steeds betrouwbaarder worden. Carlo van de Weijer, mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven, ziet er ook de positieve kant van in. Het produceren van een auto kost immers heel veel energie. Als je er dan langer mee doet, kan je de kosten daarvan uitspreiden over een langere periode. Daarmee vallen die productiekosten gemiddeld lager uit.

Je zou dus kunnen stellen dat het goed is voor het milieu om in een oude auto te rijden. Dat is overigens wat deze schrijver ook altijd zegt, wanneer een flinke wolk witte uitlaatgas uit de Peugeot 205 komt. Van de Weijer trekt echter een andere conclusie. De positieve kant van een oude auto wordt namelijk volledig teniet gedaan door de viezigheid wat er uit die uitlaat komt.

Neem stikstof als voorbeeld. Nieuwe auto’s stoten bijna geen stikstof uit, zegt Van de Weijer, zelfs diesels niet. Ieder jaar wordt het wagenpark qua stikstof vijf procent schoner. Dat terwijl het 100 km/u rijden in plaats van 130 km/u één procent scheelt. “Met andere woorden, in ruim twee maanden tijd heb je met verversing van het wagenpark net zo veel bereikt als die hele snelheidsmaatregel.”

Het belangrijkste voordeel van een jong wagenpark heeft echter te maken met veiligheid. De kans om in een nieuwe auto om het leven te komen is namelijk een factor twee kleiner dan in een oude auto van zo’n achttien jaar oud. Nieuwe auto’s zijn daarnaast beter in het voorkomen van ongevallen. “Er gebeuren nog zo verschrikkelijk veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden met techniek die nu in nieuwe auto’s zit”, zegt Van de Weijer.

Wat de mobiliteitsexpert betreft moeten we het Nederlandse wagenpark dan ook stevig verjongen. Een belastingstelsel waarin het gebruik van een auto meer wordt belast en de aanschaf minder, zou volgens de expert effectief zijn. Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn voor mensen die een nieuwe auto gaan/willen/kunnen kopen. Maar voor mensen die daar niet de spaarcentjes voor hebben? Daar zou zo’n maatregel wel eens negatief voor kunnen uitpakken.

Foto: Alfa Romeo GT Veloce van @Kuifje via Autojunk.nl.