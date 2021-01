718 GT4 met Akrapoviç-uitlaat klinkt hemels - Autoblog.nl

Zo’n Akrapoviç-uitlaat is verplichte kost voor 718 Cayman GT4-eigenaren.

Ondanks de vele milieumaatregelen en de opkomst van de elektrische auto komen er nog altijd leuke auto’s op de markt. De aantallen zijn wat lager dan voorheen, maar hey: ze zijn er tenminste!

Leukste auto

Een van de leukste is de Porsche Cayman GT4. Een auto met zeldzaam weinig nadelen. Eigenlijk zijn er maar drie: hij is vrij prijzig in Nederland, de versnellingsbakverhoudingen zijn te groot en de vorige GT4 klonk iets beter. Alle drie de redenen komen overigens door milieumaatregelen.

Prijs

De prijs van de Porsche is hoog door de CO2-boete die je krijgt van de overheid. Ondanks de lange bakverhoudingen doet de 718 Cayman GT4 namelijk 249 gram CO2 per kilometer. Dat vindt de Nederlandse overheid voldoende reden om 45.566 euro aan extra belasting te heffen, naast de BTW (zo’n 15.000 euro). Slik.

718 GT4 met Akrapoviç-uitlaat

Aan die prijs kan weinig gedaan worden. Er zijn specialisten als Sharkwerks die een verkorte eindoverbrenging aanbieden voor de GT4, waardoor het leuker wordt om zelf te schakelen (of je moet de PDK bestellen). Aan het geluid kan nu ook iets gedaan worden, want dit is de Cayman GT4 met Akrapovic uitlaat!

We kennen de Sloveense firma als leverancier van fraaie uitlaatsystemen voor prijzige auto’s. Voor de Porsche 718 Cayman is dat niet anders. Eigenlijk is zo’n uitlaat een no-brainer voor als je een GT4 hebt gekocht. Alles wordt namelijk beter. Het gewicht daalt en het vermogen plus het koppel stijgen. Oh, ja: het geluid wordt er veel beter op.

Meer vermogen, minder gewicht

Dankzij het gebruik van OPF (benzine partikel filters) wordt ook het geluid van een atmosferische benzineauto gedempt. Je kan wel aan de sound horen dat het uit het ‘laatste gedeelte’ komt, de einddemper. Dankzij het Akrapoviç-uitlaatsysteem levert de Porsche 718 Cayman GT4 precies 436 pk en 463 Nm. Normaliter is dat 420 pk en 420 Nm. Het gewicht daalde met 8,2 kilogram naar 1387 kg. Alle kleine beetjes helpen.

Prijs 718 GT4 met Akrapoviç-uitlaat

Als je door Rotterdam rijdt met je GT4 en even wilt genieten van de omgeving, kun je ervoor kiezen om de uitlaatkleppen te sluiten. Dan maakt de auto aanzienlijk minder herrie. Het scheelt een enorm aantal spotters om je heen en de aandacht kan zo naar rappende voetballers gaan. Exacte prijzen zijn niet bekend, maar je bent al gauw zo’n 7 mille kwijt exclusief montage. Sla dus even de opties en PTS-afdeling over zodat je in elk geval deze Akrapoviç-uitlaat onder je 718 GT4 kunt laten monteren. Voor alle GT4-eigenaren eigenlijk verplichte kost, dus!