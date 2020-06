Toch géén Goodwood Festival of Speed óf Revival in 2020

Zowel het Goodwood Festival of Speed als Revival slaan een jaartje over, een jammerlijk gevalletje van ‘uitstel wordt afstel’.

Het klonk een beetje té mooi om waar te zijn. Toen Goodwood in maart aangaf dat het Festival of Speed niet op de geplande data in juli plaats zou vinden, zeiden ze nog dat het later dit jaar wél zou gebeuren. Wie het nieuws rondom het Verenigd Koninkrijk echter een beetje heeft gevolgd, weet dat ze daar flinke maatregelen hebben genomen omtrent het coronavirus. Vooral voor buitenlanders zijn de regels streng: wie nu naar het VK gaat, moet twee weken in quarantaine gaan.

Dat maakt het organiseren van een festival vrij lastig. Vooral als je – net als in Nederland – afstand moet houden van andere mensen. In Engeland moet je zelfs 2 meter afstand houden van anderen, wat de mogelijkheden voor een festival daar nóg lastiger maken. Daarom kiest Goodwood er dan ook voor om zowel het Festival of Speed als Revival uit te stellen naar 2021.

Kaartjeshouders krijgen drie opties. Ze kunnen met kun kaartjes naar de 2021-edities, ze kunnen hun geld terugkrijgen of ze kunnen hun kaartjes doneren. Hiervoor blaast Goodwood de Goodwood Supporters’ Association new leven in. Een kwart eeuw geleden zorgde deze GSA er al voor dat motorsport terugkeerde naar het landgoed. Nu kunnen fans ‘een sleutelrol spelen in de toekomst van beide evenementen’. Wat aardig omineus klinkt voor de toekomst van beide evenementen.

Wat krijg je terug als je je kaartje doneert? Nou, je wordt een levenslange GSA Member. Daarmee krijg je ‘exclusieve voordelen’, zoals een gegraveerde naamplaat bij het circuit of op het parklandschap. Ook wordt er een boom geplant in jouw naam ten noordwesten van het circuit en krijg je een ‘unieke GSA reverspin’. Ben je helemaal de bom op de Goodwood-edities van 2021, natuurlijk.

De Duke of Richmond benadrukt dat beide evenementen in 2021 gewoon terugkeren. Tegelijkertijd hoopt hij later dit jaar een kleinschaliger evenement te kunnen houden, achter gesloten deuren. Die dan weer via het internet te bekijken is. De Duke hoopt daar binnen de komende weken meer over te kunnen zeggen. Hopelijk weten ze er later dit jaar dan tóch een kleiner feestje van te maken.