Zo enorm duur is de Peel P50 tegenwoordig

Als dit exemplaar van de Peel P50 zijn streefprijs haalt, is het officieel een klassieker.

Normaliter is het Britse Top Gear gericht op sensatie en louter grappig proberen te zijn. Toch kan het programma een grote impact hebben op bepaalde auto’s. Een goed voorbeeld daarvan is de Peel P50. Een klein (letterlijk) projectje van een Brit die uit oude gerecyclede materialen kleine auto’s wilde bouwen. In 2007 maakte Jeremy Clarkson een item over de auto voor het tiende seizoen van Top Gear. Na een korte test over de straten van Londen, ging de presentator ermee naar zijn werk. Het bewees dat deze gewoon als auto geregistreerde Peel daar uitstekend werkt als binnenvervoer. Je kunt hem gewoon meenemen! Ook werd duidelijk dat Clarkson, ondanks zijn lengte van bijna twee meter, in de P50 past.

Icoon

Mede daardoor kwam de Peel P50 op de kaart. De auto komt echter uit de jaren ’60, in 1963 en 1964 werden de kleine autootjes gebouwd. Productie was niet grootschalig en naar verluidt zijn er maar een stuk of 47 exemplaren van de P50. Dat die gevoelig zijn voor een flink staaltje stijging in waarde is vaker duidelijk geworden. Nu duikt er echter een exemplaar op die in de verste verte niet lijkt aan te sluiten op zijn vraagprijs.











TLC

Het exemplaar in kwestie werd voor het eerst geregistreerd in 1965. Het is de zesde ooit gebouwde P50 en van de 47 exemplaren is het dus een zeldzaam apparaat. Ook kwam de auto met een ‘luxe optie’: een vloermat. De vloer is een mooi rood stofje, uniek voor de P50. Dat zou de prijs opdrijven. Wat de prijs bepaald niet opdrijft: de staat van het ding. Hij begon zijn leven als een blauwe auto, maar werd later overgeverfd in Maroon. Die verf begint zijn kwaaltjes te vertonen en bladdert her en der zelfs af. Vele bewijzen van roest en slijtage helpen de staat ook niet. Om nog maar te zwijgen over het tuinmeubilair wat als zitting dient: een zwaar verfomfaaide zitting hangt er maar een beetje bij in een roestig buizenframe.

‘Goed exemplaar’

Kennelijk valt het allemaal wel mee. Verkopende partij RM Sotheby’s spreekt van een bijzonder exemplaar. ‘Voornamelijk’ omdat deze Peel P50 mee heeft gedaan aan een rally. De eigenaar had in 1970 het lef om meer dan 300 kilometer af te leggen in het ding voor een dwergauto-rally. Het krijgt de Peel allemaal niet klein (pun not intended). RM Sotheby’s spreekt van een exemplaar in goede staat. De prijs van een verwachte 45.000 tot 50.000 euro bewijst hun vertrouwen in de steeds blauwer wordende Peel.

Als je hem echt in concoursstaat wil hebben, moet er nog het één en ander aan gebeuren. Dat het apparaat uniek is staat buiten beschouwing en dat zou dus een reden zijn om het avontuur aan te gaan. Net zoals de eigenaar die hem op de rally bestuurde: je hebt er wel een portie lef voor nodig. Bieden kan online op de RM Sotheby’s European Summer Auction.