Minimale facelift Volvo XC60 goed nieuws voor Google-fans - Autoblog.nl

Je moet veertien keer kijken en dan nóg zie je niet wat er nieuw is aan de minimale facelift die de Volvo XC60 heeft gekregen.

De XC60 is misschien wel de belangrijkste auto voor Volvo. De medium premium crossover is namelijk een van de meest populaire auto’s in zijn klasse. Al sinds de introductie van de eerste generatie is het een enorm succes. Afgelopen jaar heeft Volvo, ondanks alle corona-perikelen, er toch meer dan 200.000 stuks van verkocht.

Het is typisch zo’n auto die alles goed doet en nergens echt grote steken laat vallen. Daarbij is het een strak gelijnde auto en is de prijs-prestatieverhouding een stukje gunstiger dan bij de Duitse concurrentie. Al helemaal als je de uitrusting gelijk trekt.

Minimale facelift Volvo XC60

Enfin, logisch dat Volvo zich redelijk inhoudt met de modelupdate. Dat is eigenlijk de beste omschrijving voor de minimale facelift die de Volvo XC60 heeft ontvangen. Maar hey, de Volvo XC60 is een zeer populaire auto en wij doen aan autonieuws!









We beginnen met de uiterlijke wijzigingen. De bumpers zijn gewijzigd en er is een nieuwe grille. Dat maakt het nét iets meer dan een modelupdate. Uiteraard zijn er nieuwe velgen en kleuren leverbaar. Om helemaal met de tijd mee te gaan is het leer nu supernep leer. Dus geen leer, eigenlijk.

Android

Het belangrijkste nieuws van de minimale facelift van de Volvo XC60 is wellicht dat het infotainment-systeem nog moderner is geworden. Het is het Androidsysteem dat in samenwerking met Google is ontwikkeld. Deze moet optimaal smartphone-apps integreren met de auto. Het was al leverbaar op de Volvo XC40 Recharge en Polestar 2 en zal ook op de Volvo C40 Recharge verschijnen. Ook kun je nu je smartphone draadloos opladen. Ook voor de S90 en V90 zal dit systeem beschikbaar worden.

De minimaal gefacelifte Volvo XC60 gaat in mei in productie. Niet veel later zullen ze bij de dealers staan. Te zijner tijd zullen de prijzen bekendgemaakt worden.