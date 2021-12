Helmut Marko: “Ich habe es nicht gewusst”

Helmut Marko doet aan zelfreflectie. Verfrissend.

Bij de koffieautomaat op de Autoblog-redactie zijn maar om twee dingen onderwerp van gesprek. De wetenschappelijke opvattingen van Martien Meiland over geboortebeperking en de GP van Saudi-Arabië 2021. De race was bijzonder spannend en nauwelijks een race te noemen. Het leek meer op de opening van de Mediamarkt op Black Friday.

Met name de aanrijding van Hamilton op Verstappen was bijzonder. Ondanks dat Hamilton er voorbij kon, gaf de Brit op TV aan dat hij niet wist wat er gebeurde. Bij de stewards kon hij zich dat pardoes wél herinneren. Hij wilde de positie niet terug krijgen op specifiek die locatie, vlak voor de DRS-entry lijn. Helmut Marko was er als de kippen bij om te zeggen dat het aan Hamilton lag en niet aan zijn oogappel.

Helmut Marko komt erop terug

Maar, heel stoer, daar komt de Oostenrijker gewoon op terug:

Tijdens de de televisie-interviews gaf ik de informatie door die ik van mijn race-engineers heb gekregen. Die bleek uiteindelijk niet correct te zijn. Mijn excuses daarvoor. Helmut Marko, nooit te groot om zijn ongelijk toe te geven.

Heel keurig. Overigens wordt de remactie door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd. Die 2,4G waarmee Verstappen remde was weliswaar substantieel, maar een Formule 1-auto kan véél harder remmen. Het werd daarom zelfs niet door Garry Connely (steward) gezien als braketest. Het was simpelweg de reden dat Hamilton ‘m raakte. Dus omdat die actie van Verstappen de oorzaak was, kreeg Verstappen daar de straf voor. Als het een serieuze poging was om zijn rivaal te elimineren, zou de straf vele malen hoger zijn.

Vooruit kijken

Gelukkig kijkt Marko nu vooruit:

Hopelijk is het jammere hoofdstuk van de GP van Saudi-Arabië nu gesloten. In elk geval, wij kijken nu alleen vooruit. We willen winnen in Abu Dhabi en dus ook de titel. We willen daarvoor alles doen, maar we zullen geen oneerlijke situaties initiëren. Helmut Marko, wil alleen maar eerlijk winnen.

Kunnen ze ook winnen? Abu Dhabi lijkt meer een Red Bull-baan te zijn dan Jeddah, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de favoriet níet wint.

We konden de snelheid van Hamilton in Saudi-Arabië goed volgen. Het Yas Marina circuit zal ons nog beter liggen. Helmut Marko, ziet kansen om te winnen.

Via: F1 Insider.