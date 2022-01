Zo kan de BMW iX ter plekke van kleur veranderen

Het klinkt als een gadget uit een James Bond-film, maar BMW heeft nu echt een auto gemaakt die met een druk op de knop van kleur kan veranderen.

De BMW iX is al met diverse diersoorten vergeleken. Jullie mogen zelf invullen welke. Daar kan nu een diersoort aan toegevoegd worden: de kameleon. BMW heeft namelijk een BMW iX gemaakt die van kleur kan veranderen.

BMW had al eerder bedacht dat het leuk zou zijn als je meer dan één kleur kan kiezen voor je auto. Bij de Z1 kon je namelijk een extra set carrosseriepanelen bestellen in een andere kleur. Die kon je vervolgens in een minuutje of 40 omwisselen en voila, je auto had opeens een andere kleur. Althans, dat was de theorie. In de praktijk was je er wel wat langer dan 40 minuten zoet mee.

BMW heeft het nu wat beter aangepakt: de BMW iX die je hier ziet kan met één druk op de knop van kleur veranderen. We lieten gisteren al een videootje zien van de kameleon-iX, maar verder konden we jullie er nog weinig over vertellen. Inmiddels heeft BMW echter de geheimen van deze auto prijsgegeven.

Hoe werkt het precies? Heel simpel: op dezelfde manier als een e-reader. BMW maakt gebruik van de technologie van E Ink, dezelfde elektronische inkt waar ook e-readers gebruik van maken.

Zoals jullie weten heeft een e-reader geen scherm met pixels. In plaats daarvan zijn het deeltjes die bewegen onder invloed van een elektrische lading. De E Ink van de BMW iX werkt op dezelfde manier. Met elektriciteit kunnen er andere kleurpigmenten naar het oppervlak gebracht worden. Daarmee kan de BMW iX dus met een druk op de knop van kleur veranderen.

Dit is natuurlijk een leuke gimmick om de show te stelen op de CES, maar kun je deze optie straks ook bestellen op je BMW? Volgens de Duitsers biedt deze technologie “potentieel voor toekomstige interieur- en exterieurtoepassingen.”

Reken er maar niet op dat dit op korte termijn zal zijn. Alhoewel BMW er niet voor terugdeinst om dure opties op de optielijst te zetten, zou dit waarschijnlijk een héle dure optie worden. Aangezien de techniek nogal temperatuurgevoelig is, kun je dit ook niet zomaar toepassen in de praktijk. En zo zitten er nog wel meer haken en ogen aan. Uiteindelijk zit deze technologie dus toch op het niveau ‘James Bond-gadget’.