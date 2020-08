Gordon Murray T.50: de échte McLaren F1-opvolger is hier

Vergeet de McLaren P1 en de McLaren Speedtail, hier is de Gordon Murray Automotive T.50!

De McLaren F1 deed de autowereld schudden op zijn grondvesten in de jaren ’90. Nu is er dan eindelijk een opvolger in de vorm van de Gordon Murray Automotive T.50. En de McLaren P1 en de Speedtail dan? Dat zijn volgens Gordon Murray geen echte opvolgers van de F1. Het meesterbrein achter de legendarische auto laat vandaag zien wat hij dan wél beschouwt al een waardige opvolger van de F1.

Om te beginnen laat de T.50 duidelijk zijn afkomst zien. De proporties komen grotendeels overeen met de McLaren F1. Ook in de deuren, de ramen en het dak is duidelijk het verwantschap met de F1 te zien. Bovendien heeft de T.50 de centrale zitpositie van de bestuurder overgenomen van de F1 en ligt er eveneens een V12 in.

Desondanks zijn er ook veel zaken die Gordon Murray deze keer anders heeft gedaan. Om te beginnen is de V12 dit keer niet afkomstig van BMW, maar van Cosworth. Het 3.9 liter blok levert 663 pk bij een toerental van 11.500 tpm en 467 Nm koppel bij 9.000 tpm. Dit toerental kan oplopen tot maar liefst 12.100 tpm. Zo’n hoog toerental krijg je in geen enkel andere straatauto met een atmosferische motor. De hoogtoerige V12 is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak van Xtrac. In de beschaafde ‘GT-modus’ wordt het toerental overigens beperkt tot 9.500 tpm.

Het gewicht van de T.50 is met 986 kg ruim onder de 1.000 kg-grens gebleven. Daarmee is de auto 150 kg lichter dan de McLaren F1. Dit is mede te danken aan het veelvuldig gebruik van carbon voor het chassis en de carrosserie. Ook Cosworth heeft zijn steentje bijgedragen door de V12 zo licht mogelijk te houden. Met 178 kg is het de lichte V12 ooit in een straatauto. Prestatiecijfers delen vond Gordon Murray niet nodig.

Zonder twijfel het meest in het oog springende element van de T.50 is de ventilator aan de achterkant. Dit is een unieke manier om extra downforce te generen. De ventilator kennen we van een andere creatie van Gordon Murray: de Brabham BT46, beter bekend als de fan car. In de Formule 1 kwam deze auto niet van de grond, maar Gordon heeft zijn vondst nu alsnog kunnen toepassen.

De T.50 heeft zes ‘aero modes’ gekregen. In Auto Mode houdt de actieve aerodynamica zich koest. In Braking Mode gaat automatisch de spoiler omhoog onder een hoek van 45 graden en wordt de ventilator ingeschakeld. Daarnaast zijn er nog vier modi die door de bestuurder kunnen worden ingeschakeld. In High Downforce Mode wordt gaat de spoiler 10 graden omhoog en werkt de ventilator op halve kracht. In Streamline Mode gaat de spoiler juist 10 graden omlaag en draait de ventilator op hoge snelheid.

Dan is er ook nog V-Max Boost. Dit werkt hetzelfde als Streamline Mode, maar dan wordt de ventilator aangedreven door een 48V-generator. Tot slot is er de Test Mode. Hiermee kun je in stilstand de ventilator op volle toeren laten draaien en de spoiler op en neer laten gaan. Leuk om een demootje geven dus.

Net als destijds bij de McLaren F1 heeft Gordon Murray comfort niet uit het oog verloren. Er is plaats voor twee passagiers en 288 liter aan bagage. Ook is de auto voorzien van een audiosysteem met 10 speakers. Qua afmetingen is de auto ook praktisch: de T.50 is ongeveer van het formaat Porsche Boxster. Met de rijhoogte van 120 mm voor en 140 mm achter is ook rekeningen gehouden met dagelijks gebruik.

De Gordon Murray Automotive T.50 wordt gebouwd in een beperkte oplage van 100 stuks. Deze zullen, exclusief belasting, €2,62 miljoen euro per stuk kosten.