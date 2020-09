Gordon Murray toont bizarre circuitversie van de T.50 - Autoblog.nl

Als de Gordon Murray Automotive T.50 de opvolger is van de F1, is deze T.50s de opvolger van de F1 GTR.

Precies een maand geleden trok Gordon Murray het doek van de spectaculaire T.50. Het zou de ultieme supercar moeten worden. Dat is een boude claim, maar alles wijst erop dat Gordon Murray inderdaad de ultieme supercar heeft neergezet. Een hoogtoerige atmosferische V12 in een auto die maar 986 kg weegt: veel beter dan dat gaat het niet worden.

Overtreffende trap

Of toch wel? Gordon Murray Automotive komt namelijk met een overtreffende trap, zoals bij de introductie al was aangekondigd. Nu deelt Murray de eerste afbeelding en info. De hardcore versie krijgt de naam Gordon Murray Automotive T.50s. Deze s-versie is bedoeld voor het circuit en zal nog lichter, krachtiger en uiteraard ook sneller zijn dan de reguliere T.50.

F1 GTR

Waar de T.50 nog een redelijk clean design heeft – op de ventilator na – krijgt de T.50s een veel extremer design. We zien bijvoorbeeld een enorme spoiler, een dito splitter, een roofscoop en extra koelsleuven boven de voorwielen. Met name de laatste twee elementen doen sterk denken aan de F1 GTR.

Lotus Elise

986 kg is al heel weinig voor een V12 supercar, maar er viel nog meer winst te behalen op dit gebied. De T.50s weegt namelijk slechts 890 kg. Zoals Gordon Murray het omschrijft tegenover Top Gear: “het is letterlijk een Lotus Elise.”

Vermogen

Het vermogen is opgeschroefd tot ruim boven de 700 pk. Dit wordt mogelijk gemaakt door aangepaste cilinderkoppen, een hogere compressieverhouding en een compleet nieuw uitlaatsysteem. Omdat het een circuitauto is werd Gordon Murray niet gehinderd door zaken als geluids- en uitstootnormen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het geluid.

De Gordon Murray Automotive T.50s wordt in een beperkte oplage van 25 stuks gebouwd. Dit is trouwens je enige kans om nog een T.50 te kunnen bemachtigen, want alle 100 reguliere exemplaren zijn al uitverkocht. De T.50s heeft een prijskaartje van €3,47 miljoen, exclusief belastingen.