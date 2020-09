GP Italië 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

En we pakken meteen door met de GP Italië 2020. Alle ins, outs, tijden, uitzendingen en al het andere dat je moet weten lees je hier, op Autoblog!

We gaan van het ene legendarische circuit (Spa-Francorchamps), naar het andere legendarische circuit: Autodromo Monza. De snelheidstempel in Italië is samen met Silverstone de oudste race op de kalender. Het is tevens de thuisrace van Ferrari, waarover later meer.

GP Italië 2020

De GP van Italië 2020 gaat hopelijk weer een bijzonder spectaculaire race worden, want de afgelopen twee races waren eigenlijk niet om aan te gluren voor de neutrale toeschouwer. Het is dat rijders als Pierre Gasly met individuele acties wat konden laten zien, maar op de start van de race en de crash van Giovinazzi en Russell na, was de Belgische Grand Prix zeldzaam slaapverwekkend. Voor dat we alles met je doornemen, hebben wij alvast de agenda en hoe je het beste de GP van Italië 2020 online kunt volgen:

Vrijdag 4 september

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de GP van Italië 2020 online volgen?

Mocht je op vakantie zijn en mochten daar je gebruikelijke F1 streams niet werken, kijk op VPNgids.nl voor tips om toegang te krijgen tot Formule 1-streams van over de hele wereld.

GP Italië:

Zoals we dit jaar gaan zien, zijn er meerdere legendarische circuits in Italië. Monza is echter de zogenaamde ‘OG’. De Italiaanse GP werd heel af en toe gehouden op een andere baan dan Monza: Imola (1980), Turijn (1948), Livorno (1937) en Montichiari (1921). Weet je dat ook weer! Maar sinds 1922 word de GP van Italië op die vier jaren na gereden op Monza. Uiteraard was er een kleine hiaat van 1939 tot 1945, waarbij Italië het iets te druk hadden om de Duitsers te helpen.

Tekortkomingen Ferrari op GP Italië 2020

Monza is Italië en Italië is Ferrari. De GP van Italië 2020 kan op geen slechter moment komen voor Ferrari. Het team met de scharlakenrode raceauto’s is hopeloos uit vorm. Niet alleen is de motor bij lange na niet krachtig genoeg, ook op aerodynamisch gebied zijn er de nodige tekortkomingen. Als dat nog niet voldoende is: hun duurste coureur (Sebastian Vettel) is ook nog eens hopeloos uit vorm.

Monza 1988

Nu kunnen wij ons allemaal het F1 wereldkampioenschap van 1988 herinneren. McLaren was dat seizoen oppermachtig. Senna en Prost waren de beste coureurs van het veld en de McLaren had Mercedes-esque dominante eigenschappen. Alle races werden in dit jaar gewonnen met de McLaren-Honda MP4/4, behalve de Italiaanse Grand Prix. Senna werd er door Schlesser afgereden in de eerste chicane, Prost moest vanwege de motorproblemen de race staken. Zodoende kon Gerhard Berger de race winnen. De tweede plaats van Michele Alboreto maakte het feestje compleet.

Wonder

Het is voor Ferrari te hopen dat zoiets weer gebeurt. Maar stel dat de goden dit verzoek inwilligen, dan nog heeft Ferrari een enorme klus te klaren. Eigenlijk moeten Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point en McLaren ook uitvallen. Oh, en Raikkonen moet rustig aan doen in zijn Alfa Romeo. Kortom, dit kan weleens een catastrofe worden. Voor een prettige race waarschijnlijk ook. Het is een snelle race, dus reken op een 1-stops race. En motorvermogen is het belangrijkst, dus Mercedes gaat weer winnen. Alhoewel Mercedes iemand anders tippen als favoriet voor de zege…

Hoe zag het podium er uit op Monza 2019?

Terwijl team-Autoblog naar Frankfurt raaste in ordinair dikke Duitse SUV’s, konden we toezien hoe Leclerc wederom de race won, voor Hamilton en Bottas. Verstappen moest achteraan starten en werd achtste.

Leclerc Hamilton Bottas

Wie reed de snelste ronde op Monza in 2019?

Dat was niemand minder dan Lewis Hamilton. In ronde 51 (van de 53) zette hij een tijd neer van 1:21.779

Wie stond er op pole tijdens de race op Monza?

Dat was uiteraard Charles Leclerc. Zijn Ferrari was nipt sneller dan de Mercedes van Hamilton. Leclerc reed een tijd van 1:19.307.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen voor de GP Italië 2020?

Max Verstappen heeft een goede kans om een derde positie te pakken. De Mercedessen zijn veel en veel te snel. Die rijden voorop en geven halfgas. Als Red Bull een paar tienden kan vinden, geven ze gewoonweg iets meer gas. Het begint wel weer tijd te worden dat Mercedes iemand anders laat winnen. Meestal kiezen ze daarvoor andere circuits uit. Logisch: de Mercedes en Monza liggen elkaar wel. Sinds het turbo tijdperk is de Mercedes het winnende team geweest, op 2019 na dan.

Dit betekent voor Max Verstappen dat in principe Hamilton en Bottas binnen een paar bochten wegrijden, zoals ook op Spa gebeurde. Voor Verstappen wordt het waarschijnlijker dat hij goed achter zich moet kijken. Renault was vorig jaar erg snel op Monza en vorige week erg snel op Spa-Francorchamps. De Renault R.S. 20 schijnt uitstekend te werken met lage downforce, iets waar op Monza het meest sprake is van alle circuits. Dus een P3 zou in dit geval waarschijnlijk erg knap zijn.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Italië 2020?

Het is het hele weekend in Monza lekker warm, zo’n 28 tot 29 graden. Op vrijdag en zaterdag blijft het kurkdroog. Er staat wel iets van regen gepland op zondag, maar dat is een lokale bui in de avond. Op maandag wordt het wél flink noodweer, maar de kans dat dat een dagje eerder komt, is zeer onwaarschijnlijk.

Waar kan ik de GP van Italië 2020 kijken?

Zoals altijd kun je de race bekijken op vier verschillende manieren. In een poging tot humor zullen wij uiteraard Jack Plooij in het ootje nemen bij het kopje Ziggo.

RTL Deutschland

De makkelijkste manier is gewoon RTL Duitsland aanzetten. Dan kun je de race gratis volgen. Omdat je gratis kunt kijken, moet je wel even reclames bekijken. Maar hé: het zijn wél bierreclames. Aangezien Duitse bieren volgens het Reinheitsgebot gebrouwen worden, heb je eigenlijk altijd kwalitatief uitstekend bier. Betreft de commentatoren: die zijn uitstekend. Lichte bias voor Vettel nu het zo slecht gaat. Maar je kunt de race op een deugdelijke wijze volgen.

Ziggo

Een andere makkelijke optie is Ziggo. Dan kun je alles zien in het Nederlands. Als je een klein beetje verstand hebt van de sport, is het pijnlijk om de voorbeschouwingen te moeten kijken. Kritiek op Verstappen is pertinent NIET toegestaan, onrealistisch optisme wel. Dus is Tom Coronel kind aan huis. Het raceverslag zelf is helemaal niet onaardig. De immer enthousiaste Olav Mol is al sinds de jaren ’90 De Stem van de Formule 1. Ook een aanrader zijn de trainingen met Rick Winkelman, dat is waarschijnlijk de man met de meeste F1-kennis in Nederland. Naast al deze F1-kenners is Jack Plooij ook aan het werk.

F1TV

Tsja, het begint een liefde-haat-liefde relatie te worden met F1TV. Kijk, in de basis is het briljant. Je kunt alle races sinds 1991 terugkijken. Naast de F1-races kun je alle races van het weekend bekijken. De voorprogramma’s met Will Buxton zijn redelijk de moeite waard. Het is alleen niet stabiel genoeg. Bij de GP van België viel F1TV te vaak uit. Hommeles voor een abonnement dat 60 euro per jaar kost. Daar heb je ook Ziggo voor. Maar eerlijk is eerlijk, als deze issues verholpen zijn, is het de beste manier om de races te volgen.

Streams

Tsja. Als je geen reclameonderbrekingen wil hebben, geen storingen wil tijdens de race en ook niet lastig gevallen wil worden door een scheldende tandarts, dan zijn de streams je enige optie om de race te bekijken. We hebben hier een overzichtje met bruikbare streams. Let wel: het is op eigen risico. Streams zijn niet al te best qua beeldkwaliteit, je moet maar hopen dat het de goede taal is en zorg dat je een paar goede virusscanners op je device hebt.

Autoblog voorspelling voor GP Italië 2020?

Elke race zullen onze drie grootste F1-kenners zich wagen aan de voorspelling Hamilton, Bottas en Verstappen. Mocht je nog wat overwaarde op je hypotheek, met de uitspraken en voorspellingen kun je prima naar een gokkantoor om goede zaken te doen.

Wouter

Hamilton Bottas Verstappen Ricciardo Norris

Omdat onze hoofdredacteur het spelletje wat interessanter wil maken, ga ik me wagen aan een top 5. De top 3 is inderdaad niet zo heel interessant, behalve dat Bottas het misschien wel op zijn heupen krijgt. Op Spa moest Hamilton erg zijn best doen om de pole te pakken, dus wie weet kan de sympathieke Fin nog iets. Wouter, heeft een fabrieksnieuwe Porsche

Michael

Hamilton Bottas Verstappen Ricciardo Leclerc

Monza, ja ook ik ben wel eens daar over een hek geklommen om op de oude kombaan te klimmen. Mooi stukje vergane Italiaanse glorie. En daarover gesproken ik denk toch dat de kranten aanstaande maandag weer om het hoofd van Binotto gaan vragen want ik zie het niet goedkomen met Ferrari zondag. Ik zou het ze zeker wel gunnen maar iets zegt mij dat dit niet het weekend zal zijn waarin ze ineens veel geluk hebben. Misschien moeten we deze voorspelling wel uit gaan breiden naar de top 5, want de top 3 zal volgens mij ongewijzigd zijn ten opzichte van vorige week. Michael, wil zijn MV Agusta fabrieksnieuw maken

Jaap

Hamilton Bottas Ricciardo Ocon Pérez