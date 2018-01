Gordon Ramsay heeft ‘handige’ truc om snelheidsboetes te voorkomen

De Britse televisiekok weet zich wel raad met de lokale autoriteiten.

Wanneer het op adviezen aankomt, kun je beter naar Gordon Ramsay luisteren als hij uitleg geeft over koken dan over het rijden op de openbare weg. De geëvolueerde Rob Geus schijnt zijn avonden in Los Angeles op een fijne, maar niet geheel legale manier door te brengen.

De luidkeelse Brit, die een voorliefde voor de betere automobielen heeft, hult de kentekenplaten van zijn bolides s’avonds in plastic folie zodat de flits gereflecteerd wordt en hij het gaspedaal onbezorgd in kan trappen. Hier zal hij ongetwijfeld van genieten, aangezien de maximumsnelheid in Los Angeles veelal op 65 mp/h (zo’n 105 km/u) is vastgesteld en zijn auto’s vele malen harder kunnen. Ervan uitgaande dat Gordon’s Ferrari’s nog goed werken, kan hij ongeveer het drievoudige halen, mits het dramatische verkeer het toelaat.

Het is overigens geen nieuwe techniek om de lokale overheid voor de gek te houden. De politie in New York kampt bijvoorbeeld al tijden met automobilisten die hun kentekenplaten beplakken met plastic, om zo boetes te ontlopen. Uit een onderzoek van een lokale krant bleek dat er in twee jaar tijd bijna 150.000 gevallen waren geweest waarbij bestuurders een boete wisten te ontwijken.

Bron: Mirror