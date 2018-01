Lotus onthult twéé volledig nieuwe sportwagens in 2020

Net gered van de ondergang, nu al bezig met een indrukwekkend plan.

Sinds de overname van Lotus door Geely is voltooid heeft de Britse sportwagenfabrikant even de tijd gehad om plannen voor de nabije toekomst te vormen. Recentelijk hoorden we al dat één van de geniale ideeën van het merk bestond uit het presenteren van een SUV. Echter kan het merk haar ziel niet zomaar aan de duivel verkopen, door pure winst te verkiezen boven het voortzetten van haar rijke historie.

Dat ziet de CEO van dit merk, snelheidsduivel Jean-Marc Gales, eveneens in. Daarom stond hij deze week ook te springen om de komst van niet één, maar twee nieuwe sportwagens te onthullen. Tegenover het Britse CAR Magazine vertelde Gales dat Lotus voor het eerst sinds 2009, toen de Evora in productie werd genomen, een nieuwe reeks sportwagens de wereld in zal schieten. Geen speciaaltjes dus, maar echt nieuwe bolides.

Hoewel nog niet precies duidelijk is hoe de auto’s er exact uit gaan zien, of hoe hard ze gaan, gaf Gales genoeg hints om een redelijk beeld te kunnen vormen.

De auto’s hebben volgens Gales ieder een eigen doel. Lotus zal een van haar bestaande auto’s vervangen voor een nieuwer model, terwijl de ander een circuit-gericht vlaggenschip moet worden. Er wordt gedacht dat de vervanger van het bestaande model de plaats van de Exige ofwel de Evora zal innemen. Wellicht zelfs de Elise, al lijkt dit gezien de notoriteit van de wagen onwaarschijnlijk.

De duurdere, gelimiteerde auto die Lotus in 2020 zal laten arriveren moet in de rangorde nog boven de Evora komen te staan. De auto krijgt een speciale koolstofvezel kuip en zal hoogstwaarschijnlijk de plaats van de illustere 3-Eleven innemen. Gales geeft echter te kennen dat het geenszins een nieuwe Esprit zal zijn.

Op het gebied van krachtbronnen is er nog onduidelijkheid. Omdat Lotus geen middenweg wil kiezen, maar juist een ‘ouderwetse’ sportwagen of een volledig elektrisch model wil produceren, is er binnen Geely weinig keuze uit de juiste motor. De kans is dus vrij groot dat ze bij het 3,5-liter blok van Toyota blijven, tenzij ze een beter alternatief vinden.

We hebben genoeg reden om te geloven dat de daad ook deze keer niet bij woord gevoegd zal worden. Lotus sprak in het verleden immers al vaker over het introduceren van nieuwe modellen. Echter acht ik de kans ditmaal een stuk reëeler, nu dat ze zich onder de vleugel van Geely bevinden.