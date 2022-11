GP Abu Dhabi 2022: tijden en wat je moet weten

De GP van Abu Dhabi 2022 is alweer de laatste race van het jaar.

Ja, dames en heren. Daar sta je dan. Het was spannend en toch ook fijn. Maar zoals met elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen. We gaan gewoon maar door. Want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig hoor.

Agenda GP Abu Dhabi 2022

Met zijn allen gaan we nog een keer een Grand Prix meemaken dit jaar. Dat doen we traditioneel op Abu Dhabi, de derde race in de zandbak dit jaar. Voordat we alles met je doornemen, even snel de agenda voor dit weekend:

18 November:

11:00 – 12:00 | Eerste Vrije Training

14:00 – 15:00 | Tweede vrije training

19 November

11:30 – 12:30 | Derde Vrije Training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

20 November

14:00 – 16:00 | Race

GP Abu Dhabi

Abu Dhabi is niet de eerste locatie waaraan je denkt bij autosport. Toch rijden we hier alweer sinds 2009. We hopen maar dat je het een leuke baan vindt, want de komende jaren zitten we er nog aan vast. Waar het telkens maar hopen is of Spa nog op de kalender blijft, is Abu Dhabi er sowieso de komende 10 jaar bij. Dat niet alleen, ze hebben ook bedongen (betaald) om de laatste race van het seizoen te mogen organiseren. Vroeger was dat Brazilië of Japan, maar nu dus het met autosport historie doordrenkte Abu Dhabi.

De meest succesvolle coureur van de GP Abu Dhabi is Lewis Hamilton. Hij heeft de race al 5 keer eerder geworden. De meest zure overwinning voor Hamilton was die in 2016, hij won de race maar verloor het kampioenschap van Nico Rosberg. De afgelopen twee jaar won Verstappen de race (komen we zo nog even op terug). Mercedes is tevens het meest succesvolle team op deze baan. Dat is logisch, want de afgelopen jaren is Mercedes het beste team geweest. In 2021 werd de baan iets aangepast.

Het circuit: Yas Marina

Tja, wat kun je ervan zeggen? Yas Marina is een circuit. Zoals de naam verklaart ligt de baan bij de haven. Sterker nog, bepaalde delen (bocht 10 tot 14) gaan langs het water. Net als op Interlagos rijden we nu tegen de klok in. De baan is 5.281 km lang waardoor er 58 ronden worden gereden.

De baan is niet echt bijzonder leuk, sfeervol of bijzonder. Inhalen is wel mogelijk. Er zijn twee enorme lange stukken waar de DRS open kan. Ook kun je eventueel in Bocht 5 inhalen. Leuk detail, de race begint in het daglicht en eindigt in het donker.

GP Abu Dhabi 2021

Voor de broodnodige context kijken we even naar de GP van Abu Dhabi 2021. Het kan zijn dat je iets van die race hebt vernomen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi 2021?

Het kat-en-muis-spel tussen Mercedes en Red Bull was een bijzondere. Lews Hamilton leek aanvankelijk de snellere te zijn, maar het was Max Verstappen die pole position pakte, met drie tienden voorsprong. Dus ook echt een verdiende pole voor de Nederlander. Nummer laatst was Nikita Mazepin, maar hij zou niet starten wegens corona. Dat waren jullie vast allemaal vergeten. Wij ook.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Abu Dhabi 2021?

Max Verstappen! In ronde 39 reed hij 1:26.103. Goed he?

Hoe zag het podium eruit van de GP Abu Dhabi 2021?

Max Verstappen won de race en Lewis Hamilton werd tweede. Hierdoor won Max de wereldtitel, iets dat pas later bij de podium-ceremonie duidelijk was (oh nee, dat was de GP Japan dit jaar). Nummer drie was Carlos Sainz, toch?

Alles dat je moet weten over de GP Abu Dhabi 2022

De race moet nog gereden worden, maar er zijn al een paar dingen die we wel kunnen verklappen. Zo ben jij de gene die tijdens de race alle ins en outs weet.

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP Abu Dhabi 2022

Verstappen is nog altijd kampioen, evenals Red Bull. Mercedes gaat lekker de komende paar races en die lopen hard in op Ferrari. Dat kan spannend worden. Belangrijker is de strijd tussen Pérez en Leclerc, die allebei evenveel punten hebben. Ook tussen McLaren en Alpine is het nog spannend. Kortom, voldoende om voor te vechten.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Abu Dhabi 2022

De zachtst mogelijke banden. Dus C3 is Hard (wit), C4 is Medium (geel) en C5 is Soft (rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Abu Dhabi 2022:

Regen, onweer, hagel en sneeuw. Dat zijn vier dingen die we niet gaan zien dit weekend. Het is erg warm (31 tot 33 graden) en in de avond koelt het nauwelijks af (minimaal 26 graden). Wel een dingetje om op te letten is de wind. Vrijdag en zaterdag waait het niet, zondag zal het stevig waaien.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP Abu Dhabi 2022?

Afgelopen twee races werd duidelijk dat Mercedes grote stappen heeft gezet. Ondanks dat ze dat zeker gedaan hebben, is hun succes te wijten aan het falen van Red Bull. Ze kregen de auto simpelweg niet ‘aan de praat’ in Brazilië. Abu Dhabi bevindt zich veel lager dan Mexico en Sao Paulo. Ook zijn er enorm lange rechte stukken én is het erg warm. Dat zijn allemaal condities die de RB18 erg prettig vindt.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Abu Dhabi 2022?

Verstappen is favoriet voor de GP Abu Dhabi 2022. Wel is het gat met Hamilton een stuk kleiner dan normaal. Gek genoeg denkt niemand dat Pérez gaat winnen. Met alle hectiek en gebeurtenissen van afgelopen week moet je er niet raar van opkijken dat Verstappen even op de rem trapt om Pérez voorbij te laten.

Waar kan de GP van Abu Dhabi 2022 volgen:

De techniek staat voor niets tegenwoordig. Je kan de race op allerlei manieren volgen, namelijk. We nemen hieronder een paar populaire opties met je door.

ViaPlay

“Kijk daar komt Danjel Riekjardo in de oranje McLaren en wat gaat ‘ie toch hard!!!”. Ja, kijken naar ViaPlay is een bijzondere gebeurtenis. Het is wel gemakkelijk. Je zet de smart TV aan, selecteert ViaPlay en het werkt. Ook via je je telefoon of tablet. Het is wel krankzinnig duur als je het alleen voor F1 doet, er komen tegenwoordig betere films en series bij. Ook heb je een prima voor- en nabeschouwing.

F1TV

Dat is bij F1TV wat lastiger. Je moet elke keer (ja, echt elke keer) opnieuw inloggen. Oh, en om het goede Engelse commentaar te hebben moet je de taal van je device selecteren naar Engels, anders krijg je alsnog dat olijke ViaPlay-duo.

VPN

In Nederland kun je alleen via ViaPlay kijken, maar er zijn landen waar Formule 1 wordt uitgeonden, ook digitaal. Via RTL Luxembourg of ORF (Oostenrijk) kun je ook F1 volgen, dan moet je alleen even inloggen via een VPN.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor Formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Als dat allemaal moeilijk is en je gewoon illegaal de race wil volgens, zijn er wat streams. De beeldkwaliteit is matig, maar je kan in elk geval de race volgen.

Grand Prix Radio

Gezien het enthousiasme voor grand Prix Radio heeft ondergetekende zijn ViaPlay abonnement moeten opgeven en ben i aangewezen op de warme stem van Olav Mol. Het voordeel is dat je het commentaar van Mol gewoon op je eigen beeld kunt zetten. Er zijn sliders waarmee je het kan syncen. Voor het slapen gaan luistert onze hoofdredacteur @michaelras altijd nog even naar de race met de stem van Olav Mol. Zonder gekheid, het is heel erg handig als je in de auto zit en niet kunt kijken.

Wat is de voorspelling van de Autoblog redactie voor de GP Abu Dhabi 2022?

Op ons kantoor zijn er drie enorme Robert Doornbos-fans. Sinds hij doorbrak bij Minardi en daar de setup van Albers overnam, volgen deze drie heren de F1 nonstop. Dat is precies de reden waarom Wouter, Michael en Jaap er nooit naast zitten.

Michael

Verstappen Hamilton Russell

Ik denk dat er iets minder stress door mijn lijf zal gaan dan vorig jaar tijdens de GP van Abu Dhabi. De race is gelopen, de enige vraag is of Max en Perez samen op het podium komen en hoe dan de temperatuur zal zijn. Ik gok eigenlijk net zoals Wouter dat dit niet gaat gebeuren. Laat ik nou denken dat Verstappen hem nog wel gaat pakken en het seizoen met een hoogtepunt afsluit. Russell en Hamilton staan samen met hem op het podium en Lewis laat George net achter zich (denk ik) Michael, miste vorig jaar de race wegens een avondje bowlen met de familie.

Wouter

Russell Hamilton Leclerc

Dit is de grandprix waar Max bewust crasht omdat het de enige manier is om Checo erlangs te laten. Hij heeft de punten hard nodig hè, om tweede te worden. Helaas krijgt door de ontstane safetycar situatie Charles Leclerc een gratis pitstop en kan naar de softs wisselen. In de laatste ronde haalt hij Checo in. Driftend glijdt hij het rechte stuk op en pakt P2 in het kampioenschap. Oh ja en Mercedes heeft de secret sauce terug gevonden. Hamilton gunt hem aan Russell, want dat doe je als teamspeler. Wouter, miste vorig jaar de race vanwege het herbeleven van dit moment.

Jaap

Pérez Verstappen Hamilton

Het was verrassend om in Brazilië Mercedes te zien winnen, daar het ondanks de twisties toch ook wel een power circuit is. Het Yas Marina circuit is dat ook, maar verder wel heel anders van aard. Net als onze hoofdredacteur denk ik dat Red Bull gewoon de beste zal zijn.



Interessant is dan of Verstappen ‘m wint, of Perez. Met Checo heeft Red Bull nog wat om te vechten. Ook in de Vettel-jaren werd het team nooit 1 en 2 in het kampioenschap.



In principe is het voor Perez genoeg om tweede te worden achter Max, maar ik denk dat Max voor de geste der gestes gaat en zijn natuur overstijgt om het goed te maken met Sergio en hem de zege te gunt. Een beetje zoals Schumacher ooit een overwinning teruggaf aan Barri. De uitslag wordt dan… Jaap, miste vorig jaar de race omdat hij moest werken. Oh.

Autoblog zal de kwalificatie, sprintrace en race verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.