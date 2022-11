Welke blubberdikke M3 kies jij?

Zin een in een blubberdikke M3? We hebben er niet één, niet twee, maar drie voor je in de aanbieding!

De BMW M3 is een van de laatste Duitse sportsedans waarvan we weten dat ‘ie dat nog eventjes zal blijven. De Mercedes C63 AMG heeft tegenwoordig een viercilinder en de volgende Audi RS4 en Audi RS5 zullen een hybride-setup krijgen.

Bij BMW heb je nog een ouderwetse zes-in-lijn, handbak en achterwielaandrijving. Toegegeven, niemand bestelt die versie, vierwielaandrijving en een automaat zijn mogelijk.

Omdat het tegenwoordig wel altijd turbomotoren zijn (net als bij de vorige generatie, trouwens), is het relatief eenvoudig om nog meer vermogen te extraheren. Is dat nodig? Nee. Is het leuk? Jazeker!

Blubberdikke M3 van G-Power (keer drie)

G-Power heeft uiteraard de nodige upgrades voor je in de vorm van drie blubberdikke M3’s. De basis is natuurlijk allemaal gelijk, de BMW S58B30T0 zes-in-lijn in dit geval. Je kunt kiezen uit drie verschillende ‘stages’. De meest eenvoudige is al heel erg krachtig, dan heb je namelijk de G3M GP-620 met – jazeker – 620 pk! Het koppel bedraagt 750 Nm. Dat verkrijgen ze door andere software en einddemper. That’s it.

Een stapje hoger staat de G3M GP-670. Ook hier correspondeert de naam met het vermogen in pk’s. Het koppel bedraagt 800 Nm. Ook hier komt dat door een andere ECU en een andere einddemper plus middendemper. Ook belooft G-Power een veel beter geluid dan standaard.

Nog meer vermogen!

Maar het wordt nog gekker met de G3M GP-720 met 720 pk en 850 Nm. Laat dat even op je inwerken, een middenklasse sportsedan met bijna 100 pk meer dan een McLaren F1. De topsnelheid is begrensd op 320 km/u. Gekkenwerk. Het vermogen komt tot stand door een compleet sportuitlaatsysteem, downpipe met 200-cels racekats en ook hier de andere middendemper, eindemper en ECU die er zorg voor draagt dat het allemaal goed met elkaar samenwerkt.

Een vermogensstijging van 210 pk met enkel software en een uitlaatsysteem. Het geeft maar aan hoeveel vermogen het originele systeem ’tegenhoudt’. We hebben dan ook geen idee wat het doet met de emissiecijfers. Nou, eigenlijk weten we dat allemaal wel. Meer vermogen is meer uitstoot.

Afmaken

Je kan de powerkits afmaken met wat andere hardware-upgrades. Denk aan Hurricane RR- of Hurricane RS-velgen, in beide gevallen gesmeed. Uiteraard is een carbon spoiler ook mogelijk. Ook komt er binnenkort een nieuwe Venturi-motorkap met extra openingen voor een betere airflow. Er zijn twee varianten en beide zorgen ze volgens G-Power voor een betere temperatuurhuishouding.

Je kunt kiezen voor ‘naakt’ koolstofvezel of laten spuiten in carrosseriekleur. Verder zijn er nog de nodige badges en interieurversieringen mogelijk, zoals een nieuw sportstuurwiel. Geniet ervan nu het nog kan.

Meer lezen? Dit waren de snelste sedans door de jaren heen!