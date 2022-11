Zo veel ben je kwijt voor de Porsche 911 Dakar

We kunnen de Porsche 911 Dakar officieel samenstellen in een configurator en dat betekent uiteraard ook dat we weten wat de prijs is.

Vannacht, al vermoeden wij dat je het vanmorgen pas las, is misschien wel de gaafste Porsche 911 in jaren onthuld. De Porsche 911 Dakar grijpt terug naar een belangrijk verleden dat Porsche had met 911’en voor in het onverharde, maar dan als speciaal model in de 992-reeks. Niet alleen erg tof om die reden, ook is het een momenteel vrij uniek segment. Totdat de Lamborghini Huracán Sterrato komt, maar dat duurt nog even.

Porsche 911 Dakar

Alles wat je moet weten over de Porsche 911 Dakar heeft collega @RubenPriest al voor je op een rijtje gezet. Om even in sneltreinvlucht de basis door te nemen: het is een Carrera met meer grondspeling en plastic wielkasten, die 480 pk levert en permanente vierwielaandrijving heeft. Ook al is de sprint naar 100 nog aardig rap met 3,4 seconden, het is de traagste 992 qua topsnelheid met ‘slechts’ 240 km/u. Uiteraard is dat omdat hij vooral bedoeld is voor buiten de gebaande paden. Kekke accessoires als een dakrek met proviand en een optionele historische ‘Rothmans’-achtige kleurstelling zoals het origineel maken het plaatje af.

Porsche 911 Dakar vanafprijs

De brandende vraag is natuurlijk: wat gaat dat geintje kosten? Welnu, dat kunnen we je melden. Voor de Porsche 911 Dakar ben je alles vanaf 299.900 euro kwijt. Dat is niet mals. Nou is de Dakar zeker geen doorsnee Carrera, maar in het inmiddels gigantische 992-gamma zit je echt wel flink aan de bovenkant. Ter overzicht:

911 Carrera: 159.200 euro

911 Carrera 4S: 182.300 euro

911 Carrera GTS: 194.900 euro

911 Targa 4 GTS (duurste Carrera): 221.800 euro

911 GT3: 253.000 euro

911 Turbo S: 296.400 euro

911 Dakar: 299.900 euro

911 GT3 RS: 325.200 euro

911 Sport Classic: 370.700 euro

Let wel: er komen maar 2.500 exemplaren van de Porsche 911 Dakar. Exclusiviteit heeft ook zijn prijs en dat weten ze bij Porsche opperbest.

Configurator

Normaliter zouden we nog even een overzichtje maken van de concurrentie, maar die is er eigenlijk niet. De Huracán Sterrato moet nog komen (en dan is een vergelijk met de 911 zeker interessant) en wij kunnen verder geen andere tweedeurs sportauto’s die stiekem een terreinwagen zijn bedenken. Dus moeten we het nog even hebben over iets leuks. Prijs en beschikbaarheid bekend betekent nog iets: er is een configurator.

Dat betekent dat we ons eens kunnen vergapen aan de mogelijkheden van de Porsche 911 Dakar. Uiteraard kun je die 299.900 euro nog verder laten oplopen door wat leuke extra’s. De basics zijn als volgt: er zijn zes basiskleuren. Wit, Zwart, Shadegroen (nieuw voor de Dakar), Haaiblauw (bekend van de 911 GT3) IJsgrijs en GT-Zilver. Technisch gezien is Gentiaanblauw ook een standaardkleur, ware het niet dat die enkel beschikbaar is met het Rallye Design-pakket. Dat pakket komen we zo even op terug. Verdere basics zijn namelijk dat je enkel kunt kiezen uit dit velgontwerp, al mag je nog wel kiezen of je zwart of Vesuviusgrijs wil. Wit kan ook, maar wederom enkel met het Rallye Design-pakket. Dat gezegd hebbende: je kan de wielen ook bestellen in de exterieurkleur. Mocht dat wit zijn, dan heb je alsnog witte wielen.

Paint to Sample

Uiteraard is Porsche’s Paint to Sample ook beschikbaar voor de 911 Dakar. Tenminste, ik moest even naar de Engelse website om mijn gewenste kleur (Olijfgroen) aan te vinken via PTS. De ‘Kleur naar Wens’-optie ontbreekt op de Nederlandse configurator. In ieder geval gaat het dus mogelijk worden om de Dakar te bestellen in een breed kleurenspectrum met voor elk wat wils.

Rallye Design

Goed, het Rallye Design: hét pakket om van de 911 Dakar een klassieke retro-Dakar te maken. De naam Rothmans verviel want tabaksreclame is niet meer hip. Dus is het nu ‘Roughroads’. Ach, de insteek is hetzelfde. Zoals gezegd krijg je de kleur Gentiaanblauw met witte two-tone en rode en gouden strepen. Het pakket is lekker prijzig: 27.519 euro. Wel mag je dan het nummer op de zijkant zelf kiezen.

Overig

Verder is het redelijk gesneden koek in de Porsche 911 Dakar configurator. Wat zwarte of zilveren details hier en daar, met name. Twee dingen die we nog even uitlichten is de insteek van het interieur: je kunt voor een soort echte rally-stijl gaan en RaceTex-lichtgewichtstoelen met allerlei koolstofvezel inleggen kiezen. Dan krijg je zelfs een brandblusser erbij! Verwacht je echter je 911 Dakar meer te gebruiken voor comfort, dan zijn comfortstoelen en een mooi leertje op het dashboard ook te bestellen.

Een laatste highlight zijn ‘decoratieve sets’. Dit zijn stickers die je kunt bestellen op de Porsche 911 Dakar op elke carrosseriekleur. Je hebt drie stijlen in de kleurstellingen van 911-rallyauto’s in 1971, 1974 en 1978. Het ziet er ongeveer zo uit als bovenstaand. Meer kunnen wij er ook niet van laten zien, want de stickers zijn niet te zien in de configurator.

Ten slotte ontbreekt ieder spoor van het dakrek. Aangezien dit meer een lifestyle-dingetje is, zal dit wel geregeld worden via Porsche’s accessoire-tak genaamd Tequipment.

De Porsche 911 Dakar is dus zeker niet goedkoop, maar wel exclusief en bloedgaaf. Zelf in de configurator pielen kan natuurlijk via de website van Porsche.