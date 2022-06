Zal deze nieuwe supercarfabrikant ook keihard falen?

Het is toch een beetje standaard dat een nieuwe supercarfabrikant na een paar opstartproblemen bankroet gaat?

Nieuwe supercarmerken zijn een vast gegeven. Net als muggen in de zomer kun je de klok er op gelijk zetten. En ondanks dat de meeste van die nieuwe merken binnen de kortste keren failliet gaan vanwege zeer goed te anticiperen problemen, blijven mensen het proberen. Het pakte goed uit voor Ferruccio Lamborghini, dus waarom niet voor iemand anders?

Dat is een eenvoudig antwoord: omdat Lamborghini al een productiefaciliteit had en te maken had met distributienetwerken en dealers. Het was immers een succesvol tractor-fabrikant. Het automerk Picasso -net als ieder ander beginnend merk – is dat niet. Toch is Picasso Automotive een merk dat het gaat proberen.

Nieuwe supercarfabrikant

Nu vraag jij je af: gaat Picasso Automotive dat doen met een generieke styling van een voertuig dat Franklin, Trevor of Michael hebben gestolen? Dan heb je daar gelijk in! Picasso is een Zwitsers automerk en hun auto is de 660 LMS. Verwar Picasso niet met de favoriete auto van Ronnie Pickering, het heeft niets met Citroën te maken.

Het is een kleine supercar waarbij men de nadruk heeft gelegd op een zo laag mogelijk gewicht. Dat betekent dus ook dat er niets op zet qua elektronische assistenten. Dat wordt vaak gecommuniceerd als ‘puristisch’, maar dat soort systemen zijn vaak erg duur. Het is dus ook ordinair geld besparen. Aan de andere kant, dat gebeurt niet met de hoeveelheid koolstofvezel. Daar is namelijk een hele hoop van.

Motor Picasso 660 LMS

Zowel het chassis als de carrosserie zijn van het peperdure goedje gemaakt. De lichtgewicht filosofie is dermate goed doorgevoerd dat het eindresultaat stiekem best indrukwekkend is. De Picasso 660 LMS weegt namelijk minder dan 1.000 kg. Zelfs Lotus heeft daar moeite mee om onder te blijven tegenwoordig.

De motor is een 3.0 V6 met twee turbo’s, die in elkaar geschroefd wordt door Autotechnica Motori. Dat is een Italiaans bedrijf (uit Casalmaggiore) dat voornamelijk voor de racerij motoren ontwikkelt en bouwt. Zoals de naam indiceert, is de motor goed voor maximaal 660 pk. Het koppel is 734 Nm. De V6 is gekoppeld aan een sequentiële bak van Sadev, ook al racetechnologie.

Prijs

Verder is duidelijk dat de Picasso 660 LMS voornamelijk gebouwd is voor trackdays. Er zijn enorme Brembo-remmen en plakkerig Pirelli P Zero Trofeo R-rubber. De wielen zijn een breed- én hoogteset. Voor zijn ze 19 inch, achter 20 inch. Er zijn geen afbeeldingen van het interieur, maar dat schijnt ‘minimalistisch’ te zijn.

De Picasso 660 LMS maakt zijn debuut op Top Marques in Monaco. Naast het ontbreken van normale zaken is er nog iets dat een nieuw supercarmerk kenmerkt: exclusiviteit!!! Er gaan er slechts 21 stuks van gebouwd worden. Uiteraard is het apparaat schreeuwend duur. Per stuk kosten ze 820.000 euro, nog voordat de fiscus zijn plasje erover kan doen. Hoeveel ze daadwerkelijk gaan bouwen alvorens ze een onafwendbaar faillissement tegemoet gaan, is vooralsnog niet bekend.

Meer lezen? Deze supercarfabrikanten hadden geen geluk!