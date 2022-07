GP Engeland 2022: tijd en wat je moet weten

De GP van Engeland 2022 staat voor de deur. Check hier alles wat je moet weten over het aankomende raceweekend.

Man, wat duurt een periode zonder Formule 1 toch lang. Na een double header hadden we eventjes pauze tot de GP van Engeland 2022 die nu op rol staat. Dat is een race die net even wat belangrijker is dan veel andere op de kalender:

Agenda GP Engeland 2022

Uiteraard zullen we alle belangrijke elementen van de race met je doornemen. Maar eerst hebben we de agenda voor je:

Vrijdag 1 juli

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 2 juli

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 3 juli

16:00 – 18:00 | Race

GP Engeland 2022

We zeggen GP van Engeland, maar het is officieel de Grand Prix van Groot-Britannië of de Britse Grand Prix. Ondanks dat de autosport zijn wortels heeft in Frankrijk, is Engeland de bakermat van de autosport. Sowieso is het een thuiswedstrijd voor heel teams. Het Oostenrijkse Red Bull, het Duitse Mercedes, het Amerikaanse Haas en het Franse Alpine: allemaal resideren ze in Engeland, net als Williams, Aston Martin en McLaren. Voor Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton zijn het thuisraces.

Het circuit: Silverstone

Silverstone is een klassieke Formule 1-baan zoals ze eigenlijk allemaal moeten zijn. Silverstone is een hele snelle baan met veel snelle, legendarische bochten. Inhalen is zowaar mogelijk op diverse punten. Op Silverstone kunnen we ook eindelijk goed zien hoe goed de auto’s zijn en de verhoudingen liggen. De safetycar komt niet snel op de baan, er zijn namelijk nogal veel uitloopstroken. Silverstone is 5,891 kilometer lang en kent 18 bochten. Het asflat is snaarstrak en er zijn veel uitloopstroken, tenzij je eraf gebeukt wordt, uiteraard.

Nog een voordeel voor sommige teams is dat de baan behoorlijk glad is. Dus de teams die enorm veel last hadden op een hobbelig stratencircuit, zullen er nu van profiteren.

GP Engeland: resultaten van 2021

Je zou het bijna vergeten, maar vorig jaar was er ook een Grand Prix van Engeland. Die race was het kantelpunt van het seizoen. Niet alleen omdat Lewis Hamilton inliep qua punten, maar voornamelijk de manier waarop. Hij elimineerde Verstappen die de race niet kon vervolgen (Max moest naar het ziekenhuis) terwijl Hamilton zonder verdere concurrentie vrij eenvoudig kon winnen, ondanks een uiterst milde straf voor het uitschakelen van je concurrent. Enfin, u zult begrijpen dat het nog altijd leeft.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Engeland 2021?

Dat is een leuke, want er was een kwalificatie en een sprintrace die niet zo mocht heten. Als het gaat om de kwalificatie, pakte Lewis Hamilton pole position met een 1:26.134. Dat was nipt sneller dan Max Verstappen (1:26.209).

Hoe verliep de sprintkwalificatie van de GP van Engeland 2021?

Dat was eigenlijk een vrij saaie race. De warme omstandigheden zorgden ervoor dat Verstappen lekker uit de verf kwam. Bij de start reed Max voorbij aan Lewis om vervolgens weg te rijden. De Mercedes kwam goed uit de voeten op het rechte stuk, maar na een paar ronden was Verstappen al te ver weg. Verstappen won dus, met op twee Hamilton en op drie een geweldige vent: Bottas.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Engeland 2011?

Sergio Pérez werd op het einde naar binnen gehaald om op verse banden een tijd van 1:28.617 te rijden. Daar kreeg hij overigens geen punten voor, want Pérez eindigde niet in de top 10. Het was puur en alleen dat Hamilton niet nóg meer punten zou krijgen. Achteraf gezien geen slechte beslissing. Overigens was het maar goed ook dat Hamilton verstappen eraf had gerost, want in de sprintrace zette Verstappen een ronderecord neer dat een dag later niet werd geëvenaard.

Hoe verliep de race van de GP van Engeland 2021?

Dat was een controversiële. Hamilton had geleerd van de sprintrace. Als Verstappen er eenmaal langs was, zou de Nederlander weg kunnen rijden. Om dat te voorkomen was er een zinderend gevecht. Hamilton maakte in Copse de fout door flink te ondersturen en daardoor Verstappen eraf te rammen. Geen bewuste actie, maar vooral een onbesuisde. Enfin, de wedstrijdleiding gaf Hamilton 10 seconden penalty. Hamilton won voor Leclerc en Bottas.

Wat je moet weten over de GP van Engeland 2022;

Nu je weer fris de ergernis van 2021 hebt kunnen ervaren, kijken we naar komend weekend. Wat is al bekend en wat kunnen we nog verwachten?

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Engeland 2022?

Dat worden de hardere banden. Samen met Suzuka is Silverstone enorm veeleisend voor de banden. Er zijn enorm veel snelle bochten waar de banden echt flink op hun donder krijgen. Met name de linksvoor moet je goed in de gaten houden. Pirelli neemt dan ook geen enkel risico en neemt de hardst mogelijk compounds mee.

Dit betekent dat de witte band (hard) de C1 band is, de hardste van alle compounds. C2 is medium (geel) en C3 (rood) is soft. Om even een idee te geven, vorige race was de C3 band de hardst mogelijke band.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Engeland 2022?

Uiteraard ligt regen altijd op de loer in Towcester. Maar zelfs de meest pessimistische weerbureau’s denken dat het overwegend droog blijft. Er is in de eerste vrij training een kleine kans op wat neerslag. Wel een dingetje om in de gaten te houden op Silverstone: de wind. Het is vrij open en downforce is van groot belang. Op vrijdag en zaterdag is het ongeveer windkracht 2-3, zondag nog wat minder. Kortom, prima raceweer.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Engeland 2022?

Net als alle andere races is er een grote kans dat ‘ie wint of op het podium eindigt. Of uitvalt. Dat zijn eigenlijk de enige drie opties, buiten een vreemd incident waarbij hij bij de start een vleugel verliest en dan een inhaalrace moet houden. De Red Bull RB18 past op zich wel bij de baan: veel snelle rechte stukken. Sluit echter Ferrari niet uit. Met name met Leclerc achter het stuur lijkt het vooralsnog de net iets snellere combinatie (met minder geluk, geduld en tactisch inzicht). Ook even iets om in de gaten te houden: Sergio Pérez. Die kan wel een goede race gebruiken.

Tenslotte een geheime tip: die Mercedessen kunnen het hier uitstekend gaan doen. De potentie is er. Twee coureurs die een thuisrace rijden, veel downforce, een glad circuit en veel bochten waar een surplus aan downforce gewenst is. Vergeet ook niet dat Mercedes weigert de motoren op te schroeven zo lang het lek niet boven is. Die motoren hebben dus een flinke marge (en vandaar dat ze zo betrouwbaar zijn. Enfin, Verstappen zal hier een uitstekend resultaat moeten kunnen boeken als er niets vreemds gebeurd.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Engeland 2022?

Die zijn overwegend positief. Sterker nog, in sommige situaties krijg je alleen je inzet terug als Max wint! Maar in de meeste gevallen staat ‘ie 9/10 of 10/11. Op nummer twee, op gepaste afstand, staat Charles Leclerc. Die staat op 9/4. Opmerkelijk is de nummer 3: Lewis Hamilton! Natuurlijk is de wens de vader van de gedachte, maar alle ingrediënten zijn aanwezig dat Hamilton hier een goed resultaat kan gaan neerzetten. Op 4 staat Pérez en opmerkelijk genoeg staat Russell nu voor Sainz. Een gokje wagen op Latifi is geen slecht idee: als hij wint krijg je 6.000 keer je inzet terug. Nice.

Waar kan ik de GP van Engeland 2022 volgen?

Op diverse manieren is het mogelijk om de race te bekijken. We nemen de opties met je door en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

F1TV

Voor de liefhebber raden we F1TV aan. Dat is verreweg het leukste. Je kan de race in zijn totaliteit zien. Dus alle trainingen, de kwalificatie en de race. Daarnaast kun je ook nog het overige programma bekijken. Formule 2, Porsche Supercar: alles. Heel handig. Ook handig: je kan zelf de camera kiezen en het commentaar zelf bepalen.

ViaPlay

In Nederland is kijken via ViaPlay wat vroeger kijken via Ziggo was. Je zet de TV aan en je kunt kijken. Ideaal. De beeldkwaliteit is niet optimaal (geen 4K in 2022), het is stiekem best duur (13,99 per maand) en het commentaar is nog steeds heel erg wennen. Inhoudelijk is er niet direct veel op aan te merken, maar het is een vak waarbij een beetje emotie – die wij als fans ook beleven – best overgebracht mag worden. Ach ja, we gaan pas realiseren wat we missen als het er niet meer is. Zou daar al een liedje over geschreven zijn?

Streams

Je kan ook even op internet een paar streams scoren. Werkelijk overal zijn ze te vinden. Hier hebben we een overzichtje voor je. Het feit dat kan, wil niet zeggen dat je moet doen. Kwalitatief is het niet al te best. Maar hey, als er geen andere mogelijkheid is en je moet even op je telefoon op het toilet tijdens de verjaardag van je oudtante kijken, dan kan het een oplossing zijn.

VPN

Tussen heel veel geld betalen en gratis streams met allerlei bugs en storingen kun je ook gaan voor de klassieke VPN-optie. Dan kun je inloggen in Luxembourg of Oostenrijk om zo via RTL of ORF te kijken. Dan kun je kijken in uitstekend beeld! Veelal 4K, iets dat in Nederland dus niet kan.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Grand Prix Radio

Mocht je problemen ervaren met het commentaar van een van bovenstaande opties, kun je ook naar Grand Prix Radio luisteren. Die hebben een app waarmee je vrij eenvoudig het geluid kunt syncen met het beeld. Het commentaar is van Olav Mol. Ook prima als je in de auto zit en je niet kunt kijken, bijvoorbeeld.

Wat denken de Autoblog Experts?

We hebben de drie mensen op de redactie die enkel en alleen F1-literatuur lezen. Alle drie zijn het niet alleen fans, maar ook kenners. Ze voorspellen de race namelijk altijd perfect en als dat niet het geval is, is dat niet hun schuld.

Michael

Verstappen Russel Hamilton

Ja Silverstone. Kijk, ik laat me vaak inspireren bij mijn voorspellingen door kenners. Die hebben me de laatste races VOLLEDIG in de steek gelaten dus ik gooi het over een andere boeg. Porpoising lijkt dit weekend geen rol te spelen want Silverstone is gewoonlijk zo vlak als een biljartlaken. Wellicht kunnen de Mercedessen dus nog net iets lager en de motoren iets opgeschroefd worden.



Een verrassend succesvol weekend voor de silberpfeilen dus? Aan de andere kant hebben we nog geen reguliere race gehad dit jaar waarbij alle favorieten zonder pech of ander gezeur de finish haalden. Dus het kan evengoed allemaal anders zijn. Ik zet vooralsnog in op Max, George en Lewis. Michael, heeft een Michael Masi dekbed.

Wouter

Verstappen Leclerc Pérez

De nummer 1 voorspellen wordt steeds saaier he. Eén ding is wel duidelijk geworden de laatste weken: de Red Bull is duidelijk de beste auto. De vraag is alleen nog na hoeveel ronden we eigenlijk al weten dat Max nummer 1 gaat worden. Voor de vorm zetten we LeClerc maar weer eens op twee. Hun Spaanstalige teamgenoten komen er eigenlijk nooit aan te pas, maar de Red Bull is sneller. Dus wordt het zo: Max, Leclerc en Sergio. Wouter, heeft een Olav Mol dekbed

Jaap

Leclerc Verstappen Pérez

Het wordt steeds lastiger om nog te zeggen dat Charles weer een keer wint. Maar dat doe ik voor deze race lekker toch. Het zal wél moeilijk worden voor de Monegask. Red Bull komt namelijk vermoedelijke met upgrades dichtbij hun thuisbasis.



Aan de andere kant, Sainz reed een goede pace in Canada en ondanks dat Red Bull achteraf zei dat ze de setup niet voor elkaar hadden geeft dat de Tifosi moed. Daarbij had Charles deze race vorig jaar ook bijna gewonnen in wat toen nog een rode zeepkist was. Pas in de slotfase kwam Hamilton langszij.



Dit uiteraard nadat hij eerder in de race, zoals collega @Loek het omschreef, Max trakteerde op 53G-beleid en daarvoor licht bestraft werd. Ik zeg Max en Sergio dan maar voor P2 en P3. Jaap, heeft een Max Mosley dekbed.

Autoblog zal sowieso verslag doen van den kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren in de vrije trainingen, zullen we het je zeker laten weten!