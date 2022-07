Treinen zorgen voor overvolle snelwegen

De overvolle snelwegen blijven nog zo druk. Met dank aan de treinen (en bussen).

Heel eventjes leek corona ervoor te zorgen dat men anders ging werken. Enge mensen die ‘op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging’ op LinkedIn spraken van ‘hybride werken’. Heel kort kwam het er op neer dat je werk dat je thuis kon doen, ook daadwerkelijk thuis deed.

Maar nu alle thuiswerkadviezen van de baan zijn en het kabinet zich ingegraven heeft in een nieuwe crisis, zien we dat de wegen weer voller raken. Sterker nog, het staat tegenwoordig vaker en langer vast. Dat zien niet alleen jullie en wij, maar ook de ANWB Verkeersinformatie. Dat laat de organisatie weten aan De Telegraaf.

Alleen maar drukker

Maar het wordt erger, de wegen zullen alleen maar voller raken. Dat komt niet zozeer door het feit dat er sinds 2019 meer dan 400.000 auto’s bij zijn gekomen. In totaal zijn er zo’n 9.000.000 auto’s in Nederland.

Het probleem is niet direct de auto, maar de personen erin. Iedereen wil op hetzelfde moment naar het werk toe en iedereen wil op hetzelfde moment naar huis. Kuddegedrag avant la lettre.

Treinen geen optie

Een andere reden dat de snelwegen volstromen is dat er simpelweg geen andere optie is. Vanwege personele problemen blijven de bus- en treindiensten alsmaar verder uitgekleed worden. Met name bij treinen moet je maar hopen dat ze überhaupt (op tijd) rijden. Daardoor is het openbaar vervoer nog minder een waardig alternatief waardoor mensen simpelweg op de auto zijn aangewezen.

Dus, lieve overheid. Terwijl sommige bedrijven binnenkort niet meer zullen bestaan (zoals de boerderij), zullen er mensen zonder werk komen te zitten. Daarbij zijn er diverse tekorten qua arbeidsplaatsen in het OV. Misschien een ideetje om die aan elkaar te koppelen en zo het ene probleem oplossen met het andere probleem?

Meer lezen: Kabinet pakt ook 130 km/u s’avonds van ons af!