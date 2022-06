Koop dan! De fraaiste Porsche 997 op Marktplaats

Zoek je een heerlijk samengestelde Porsche? Dan is deze Porsche 997 Targa op Marktplaats waarschijnlijk niet te versmaden.

Wil je een Porsche 911, dan is er voldoende te kiezen. Het begint al bij wat voor versie je wil: Carrera, Turbo, GT (2/3) en zelfs Sport Classic. Als je een Carrera of Turbo bestelt, mag je zelfs nog kiezen of je met of zonder dak wil. Je krijgt bij de cabrio altijd een stoffen vouwdak. Uniek voor de Carrera is de Targa, wat je ofwel kunt zien als de cabrio met stalen klapdak ofwel de versie met een ‘onvolledig’ cabriodak. Want zoals het een Targa betaamt, blijft de ‘rolbeugel’ altijd erop en heb je alleen een open gat tussen voorruit en rolbeugel. Zoals vroegâh.

Porsche 911 Targa

De Targa is één van de oermodellen van de 911 en elke generatie heeft een Targa-versie gehad. Toch was het een beetje een ander verhaal bij de generaties 993, 996 en 997. Toen wilde Porsche de Targa-naam gebruiken voor een ander soort dakloze auto.

In plaats van een Targadak kreeg je een soort groot panoramadak, maar wel eentje die open kan. Echt dakloos was het echter niet: het gat waar het dakraam zat is alles wat je krijgt. Voordelen: dankzij veel glas was het lekker licht binnenin en het achterste deel kon open waardoor je een soort hatchback-achterklep had. Een tof idee en gebruikt in drie generaties, voordat Porsche weer terug wilde naar een ‘klassieke’ layout met rolbeugel bij de 991.

Porsche 997 Targa op Marktplaats

Dat even om in te leiden waarom deze Porsche 997 ‘Coupe’ op Marktplaats niet echt een coupé is. Het is dus een halve cabrio met een lekker groot dakraam. Goed, daar staan er nog wel een paar van op Marktplaats, maar die van vandaag is wel erg lekker samengesteld. Misschien wel de lekkerst samengestelde Porsche 911 van de 997-generatie van het moment.

Dat begint bij de kleur, Macadamia Metallic. Op zich een kleur die vaker voorkomt op de Porsche 997, maar het staat deze Targa op Marktplaats verrassend goed. Helemaal in combinatie met de gekozen velgen. Er wordt door de verkoper niet gestrooid met volledige info hierover, maar dit lijken de units die exclusief onder de Porsche 911 Sport Classic (997) lagen. Dan gaat het dus om iets gemoderniseerde replica’s van de originele ‘Fuchs’ velgen van Porsche. Achter deze velgen zitten rode remklauwen.

Kopen

Qua samenstelling klopt ‘ie dus helemaal. Ook krijg je in veelvoud opties mee, dus ook daar kom je niks tekort. Mechanisch is het allemaal redelijk voorspelbaar: de Porsche 997 Targa op Marktplaats is een 4S, de dikste Targa die je kon krijgen. Het wil zeggen: de 3.8 liter motor met 355 pk en vierwielaandrijving. Naar 100 sprinten kan daardoor in 5,4 seconden. De transmissie is een pre-PDK automaat, met vijf versnellingen dus. In het interieur is het trouwens qua kleurstelling allemaal wat extra down-to-earth.

Verdere info die een potentiële koper moet weten: hij komt uit 2008, volgend jaar is het dus een youngtimer. In die tijd is er 185.669 km op de klok gezet. Er is dus van genoten en dat kan jij nu ook. Voor 53.400 euro, welteverstaan. Je slag slaan doe je op de advertentie van de lekkerst samengestelde Porsche 997 Targa op Marktplaats.