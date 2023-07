GP Engeland 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Engeland 2023 belooft weer een toprace te worden. Zoals gewoonlijk dus.

We zijn eindelijk aanbeland bij een van de tofste circuits van de kalender. Naast Spa en Suzuka is Silverstone een van de tofste banen. Het is niet alleen van de oudste Grands Prix’, maar ook een van de meest spectaculaire.

In sportief opzicht staat er niet heel erg veel op het spel, in tegenstelling tot twee jaar geleden. Overigens gebeurt er achter ene M. Verstappen nog wel een hoop interessants om in de gaten te houden. Kortom, het gaat een tof weekend worden. In dit artikel lees je alle ins en outs, tijden en voorspellingen en eigenlijk alles dat je moet weten

Agenda voor de GP Engeland 2023

We beginnen meteen met het tijdschema voor het komende weekend:

7 juli

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

8 juli

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

9 juli

16:00 – 18:00 | Race

GP Engeland

De GP van Engeland (officieel GP van Verenigd Koninkrijk wordt al verreden sinds 1926. Dat was nog op het circuit van Brooklands. Van 1928 tot 1947 werd de GP niet gehouden. In 1948 en 1949, de twee jaar voordat het FIA wereldkampioenschap voor coureurs werd de GP nieuw leven ingeblazen. In 1950 werd de race voor het eerst gehouden onder het ‘huidige’ format en sindsdien staat de race elk jaar op de kalender. In eerste instantie op Silverstone, maar in 1955 reed men op het circuit van Aintree.

Enkele jaren wisselde het circuit per jaar tussen Silverstone en Aintree. Dat deed men tot 1962 en daarna wisselde Silverstone met Brands Hatch. Sinds 1987 is Silverstone het vaste podium voor de GP van Engeland. Lewis Hamilton is verreweg de meest succesvolle coureur hier: hij won de Britse GP namelijk 8 acht keer. Max Verstappen won nog nooit de GP van het Verenigd Koninkrijk, maar wel de 70th Anniversary GP, een speciale extra race op Silverstone die men inlaste in het door corona geteisterde seizoen van 2020.

Het circuit: Silverstone

Silverstone is een van de gaafste banen van de kalender. Het is namelijk veeleisend voor de auto, banden en coureurs. De motor er flink aan trekken, want het is een zeer snel circuit met veel rechte stukken. Silverstone is extreem zwaar voor de banden, met name linksvoor zal er van langs krijgen. Er zijn twee DRS-zones, maar die heb je zeker niet altijd nodig. Je kan namelijk op veel plaatsen inhalen. Bij de bochtensectie 3, 4 5 kun je meerdere lijnen rijden. Bij bocht 6 kun je met DRS er voorbij. Oh, en volgens Lewis Hamilton kun je ook prima inhalen in Copse Corner.

Het is een vrij lang circuit met een lengte van 5,891 kilometer. De coureurs rijden met de klok mee, 52 ronden in totaal. Het is een va de drukst bezochte GP’s met maar liefst 400.000 toeschouwers. Naast Lewis Hamilton zijn Lando Norris, George Russell en Alexander Albon de lokale helden. Overigens komen 7 van de 10 teams ook uit Groot-Brittannië, dus het is voor iedereen een soort thuisrace.

GP Engeland 2022

Voordat we vooruitblikken, kijken we ook nog even naar de race van het afgelopen jaar. Dat was namelijk – zoals wel vaker op Silverstone – een emotionele rollercoaster van jewelste.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Engeland 2022?

Regenachtig! In natte omstandigheden moesten de coureurs hun kunstje vertonen. Het was weer zo’n kwalificatiesessie waarbij Max Verstappen zijn laatste ronde moest afbreken door een ongelukje van Charles Leclerc. Daardoor was P2 het hoogst haalbare. Charles Leclerc had gelukkig (voor hem althans) de tweede tijd. Carlos Sainz pakte zijn eerste pole position.

Wie pakte de snelste raceronde bij de GP van Engeland 2022?

Lewis Hamilton reed tijdens ronde 52 (de laatste ronde) een tijd van 1:30.510.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Engeland 2022?

Geen Max Verstappen! Hij werd namelijk slechts zevende na een issue met zijn auto waarbij de vloer behoorlijk beschadigd was. Carlos Sainz won zijn eerste race, voor Sergio Pérez en Lewis Hamilton.

GP Engeland 2023

Check hier alle informatie die we al weten over de race van dit weekend. Handig als je je oudoom moet bijpraten die ook ineens Formule 1-fan is.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Engeland?

Max Verstappen leidt het kampioenschap met 81 punten op zijn teammaat. Tussen de Ferrari- en Mercedes-coureurs is het wel spannend. Russell en Leclerc staan beide op 72 punten, Sainz heeft 82 punten en Lewis Hamilton heeft er 106. Fernando Alonso staat tussen dat clubje en de Red Bull-coureurs met 131 punten.

Qua teams: Red Bull staat 199 punten voor op Mercedes, dat 178 punten heeft. Spannender is de strijd met Aston Martin Racing (175 punten) en de Scuderia Ferrari (154).

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Engeland 2023?

We gaan van de zachtste compounds naar de hardste. C1 (wit, hard), C2 (geel, medium) en C3 (rood, soft). Houdt er rekening mee dat er tegenwoordig ook een C0-band is, dus we hebben niet de hardst mogelijke banden. Silverstone is een baan dat de banden vreet, met name linksvoor heeft het zwaar te verduren.

Deze race rijden de coureurs voor het eerste met de gemodificeerde C1-band. Deze heeft nog altijd dezelfde compound, maar er zijn wat wijzigingen in het karkas van de band.

Wat is de weersvoorspelling van de GP Engeland 2023?

Dit wordt een leuke. Vrijdag zal het een schitterende dag zijn met nauwelijks bewolking, veel zon en een temperatuur van 27 graden. De wind komt uit zuiden met zo’n 16 km/u. Op zaterdag is het bewolkt en kunnen we neerslag verwachten.

De meeste regen zal er in de ochtend zijn, alhoewel in de kwalificatie ook kans is op een bui. De wind is met 19 km/u iets sterker. Zondag is het nog bewolkter. Er is minder kans op regen, maar de buien zullen iets heviger zijn. De meeste regen verwacht men rond 15:00. Er is aanzienlijk minder wind, zo’n 11 km/u.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Engeland 2023?

Het begint nu echt een beetje melig te worden. Want ja, ook deze race kan Max winnen. De Nederlander verkeert in bloedvorm en dit is een circuit dat hem erg goed ligt. Dat geldt ook voor de Red Bull RB19. Op Silverstone wil je veel downforce hebben in de bochtensecties, maar niet te veel omdat je anders snelheid te kort komt op de rechte stukken.

De Red Bull kan het beide. Ook is bandenslijtage een groot issue op Silverstone en dat heeft Red Bull het beste voor elkaar. Mocht Verstappen om welke reden dan ook niet op het podium belanden, moet Pérez de rest naar huis rijden.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Engeland 2023?

Weet je, Nyck moet gewoon een keertje mazzel hebben en dat heeft hij gewoon niet de laatste tijd. Bij de GP Oostenrijk deed hij het echt niet slecht, hij had alleen al pech dat hij nét in de pits geweest toen de Virtual Safety Car ‘op de baan’ kwam. Toen ging de rest naar binnen en was zijn kans op een goed resultaat verkeken. Nyck kent deze baan op zijn duimpje. Vorig jaar reed hij hier nog een Aston Martin. Ook is het een baan waar je echt kan ‘hoeken’. Het is geen hobbelig stratencircuit.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Engeland 2023?

Max Verstappen is de grote favoriet. Logisch, het is de man in vorm in de beste auto. Als je inzet op Verstappen, krijg je niet zoveel extra terug. Pérez, Leclerc, Hamilton en Alonso volgen op gepaste afstand. De Vries bungelt onderaan.

Waar kan ik de GP van Engeland 2023 volgen?

ViaPlay

In Nederland heeft ViaPlay de uitzendrechten (nu nog wel). Tegenwoordig heb je wat meer keuze qua camera. Zo kun je ook de onboard van Verstappen of De Vries volgen. De prijs is 16,99 euro per maand. Je krijgt dan wel Bundesliga voetbal erbij en je kan Frank Masmijer zijn emotionele diarree zijn draperen. Ook mooi.

F1TV

Bij F1TV heb je veel te kiezen: cameraposities, taal en diverse telemetrie. Daarbij doen ze van alles verslag van het hele weekend. Ideaal voor de echte fan. De prijs is 64,99 per jaar, dus niet per seizoen. Je kan nu een abonnement afsluiten en die is dan precies 1 jaar geldig. De voor- en nabeschouwingen zijn top.

VPN

VPN is een ideale uitvinding. Je kan daarmee inloggen via elk land dat je maar wil. Er zijn namelijk landen waar de Formule 1 wordt uitgezonden, ook online. Dat kan bij RTL Luxembourg (da’s Luxemburg) en de ORF (Oostenrijk).

Streams

Het kan ook veel omslachtiger en nauwelijks goedkoper. Gratis streams zijn niet helemaal legaal en kwalitatief is het ook niet al te best. Maar ja, gratis hè? Check hier enkele streams als je echt geen VPN wil gebruiken.

Grand Prix Radio

Als je de race niet kunt kijken, kun je via Grand Prix Radio luisteren. Je kan het geluid van GP Radio ook gebruiken op het beeld dat je ergens vandaan hebt gehaald.

Wat is de voorspelling van de Autoblog-redactie ?

Als het om Formule 1-orakels gaat, zijn we hier op de redactie verwend met drie carbon-wan-kinobi’s. Deze drie heren voorspellen telkens dat Verstappen wint en dat klopt tot nu toe vrij aardig.

Speciaal voor Frans Verschuur gaan de orakels de verrichtingen van Nyck de Vries voorspellen. Ze zeggen waarschijnlijk toch wel dat Max Verstappen gaat winnen:

Michael:

Verstappen Pérez Leclerc

kleine sidenote bij de voorspelling deze keer voor Nyck de Vries. We moeten met zijn allen niet vergeten dat de F1 zo belangrijk is en veel geld waard is omdat rond de hele wereld er heel veel mensen door ‘entertained’ zijn. Dus het is helemaal niet gek dat we een beetje dollenmet de coureurs. Zoals elke keer weer beginnen over die grindbak bij Jos. Ik was dat persoonlijk al weer vergeten, maar de reaguurders op Facebook duidelijk nog niet.



Maar bij Nyck, best lastig om hem op 1 ding ’te pakken’. Want het gaat allemaal vrij teleurstellend. Het valt gewoon tegen, deze combi van de Vries en AlphaTauri. En we kunnen moeilijk zeggen dat het allemaal aan de auto ligt als zijn teammaat wel in de vorm van zijn leven is. Ik hoop dat ie de tijd krijgt om zich aan te passen aan de auto maar zich dan ook daadwerkelijk aanpast aan de auto, want ik zie weinig vooruitgang.



Over de rest? Die animositeit tussen Hamilton en Verstappen werd weer een beetje nieuwe leven ingeblazen door het gebeuren tijdens de kwali in Oostenrijk. Maar ik denk toch niet dat Lewis de kans krijgt om Max eraf te duwen in een snelle bocht dit jaar. Ik denk dan ook Max, Checo en Charles. Michael, heeft zijn kind niet vernoemd naar Nyck de Vries.

Wouter:

Verstappen Pérez Norris

Om even op mijn collega Michael te reageren, over Nyck de Vries dus. Ik hoop van harte dat ik ongelijk krijg, maar The Peter Principe lijkt hier van toepassing. “Elke werknemer in een hiërarchie stijgt tot diens onbekwaamheid.” In lagere raceklasses deed Nyck het best goed, maar de F1 is tot nu toe een maatje te groot. Wat dat betreft is de Nederlandse inbreng in de F1 niet de meest inspirerende voor de kijkers: Max hoeft niemand in te halen, want hij start toch wel op pole position. Nyck de Vries lukt het niet om mensen in te halen.



De uitslag dan, numero uno is makkelijk. Sergio zorgt soms nog voor verrassingen, maar deze keer gaat het gewoon goed. Niet dat hij binnen 10 seconden van Max eindigt, dat dan weer niet. Het zou leuk zijn voor McLaren als die ook een keer eens lekker scoren, maar dat blijft een gokje van mijn kant. Wouter, is aanwezig in en video met Nyck de Vries.

Jaap:

Verstappen Pérez Alonso

Om even op @wouter te reageren; vaak is Occam’s scheermes gewoon van toepassing. Nyck de Vries laat tot op heden kleurloze resultaten zien en hoewel Tsunoda ietsje beter gaat en ietsje flamboyanter rijdt, houdt het voor hem ook niet over. Het zou dus kunnen dat iets bizars Nyck tegenhoudt goed te presteren. Maar Nyck is dus waarschijnlijk gewoon, zoals Olav Mol en Frans Verschuur al lang doorhadden, een middelmatige F1 coureur in een behoorlijk matige auto. Op zich niks mis mee. Voor Max Verstappen had Nederland nooit meer dan dat. Dat doet Jos, Jan, Gijs, Brobbers en de rest niet tekort want F1 coureur worden is überhaupt een hele prestatie. Maar ideeën dat Nyck naar Red Bull gaat en we Nederlandse 1-2tjes aan elkaar rijgen, kunnen de ijskast in.



Dan voor wie wint; ik denk dat Silverstone de Red Bull uitermate goed ligt. Aston Martin is wat weggezakt de laatste tijd en in Oostenrijk was Ferrari vrij aardig. Maar ik denk dat Alonso weer eens een podium pakt. Heel saai dus. Jaap, voorzitter, penningmeester en secretaris van de Nyck de Vries fanclub.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren tijdens de vrije trainingen, houden wij je op de hoogte!