6 elektrische auto’s uitgebrand bij pretpark in Biddinghuizen

Biddinghuizen, dat is Walibi Holland! Daar zijn 6 elektrische auto’s helemaal uitgebrand en liepen er nog een paar schade op.

Bij pretpark Walibi Flevo in Biddinghuizen is er een autobrandje geweest. Het gaat – zoals we in de titel al een beetje weggeven – 6 elektrische auto’s die spontaan in de brand vlogen. Of wacht, nee, dat is niet correct. Niet spontaan. Het begon allemaal bij een auto die aan een laadpaal stond. Daar is er kennelijk iets is mis gegaan.

Een auto vatte daardoor vlam en dat vuur is overgeslagen naar de andere auto’s die ernaast stonden. Zes EV’s brandden aardoor helemaal uit en nog eens 3 andere auto’s hadden schade door de brand. Dat meldt Omroep Flevoland.

6 elektrische auto’s uitgebrand

Wat er precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. De hulpdiensten uit de regio waren gelukkig heel erg snel ter plekke. Uiteraard moet je bij een elektrische auto het vuur net eventjes iets doven dan een auto met interne verbrandingsmotor.

Vanwege de aanhoudende hitte in een accu kan een elektrische auto niet op een normale manier geblust worden. De auto kan namelijk weer opnieuw vlam vatten door die hitte.

Dompelmethdoe

In plaats daarvan moet er gebruik gemaakt worden van de dompelmethode. Dat is een grote container vol met water waar de auto’s in zijn geheel in gedompeld worden.

Dat smoort de brand maar koelt als het goed is ook de accu’s af waardoor deze niet spontaan ontbranden. Dus in plaats van één brandweer die gaat blussen, komen bergingswerkers met een grote bak water:

Uiteraard is zes auto’s (plus drie andere beschadigde wagens) veel werk voor één sleepwagen en een dompelbak. Daarom werkten diverse bergingsbedrijven samen om zo de brand te blussen en de auto’s af te voeren. Alle zes elektrische auto’s zijn ‘geborgen’, de drie andere auto’s die beschadigd raakten zijn ook afgesleept.

Fotocredits: News United