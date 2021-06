GP Frankrijk 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

De GP Frankrijk 2021 gaat zo van start. Lees hier alles wat je moet weten plus de tijden!

De tijd vliegt voorbij. Inmiddels zijn we namelijk aanbeland op de zevende race van het seizoen. Het gaat enorm snel voorbij. Op dit moment ligt Verstappen nipt voor op een uiterst getergde Lewis Hamilton. Dat is garantie voor vuurwerk, hopelijk.

Er staat een zogenaamde ‘Triple Header’ op stapel. Dat betekent dat de komende drie weekenden een GP wordt gehouden. Volgende week is de GP van Oostenrijk onderwerp van gesprek en de week daarna gaat de GP van Stiermarken van start. Maar nu eerst de GP van Frankrijk 2021!

Agenda GP Frankrijk 2021:

Voordat we beginnen met alles dat je moet weten, hebben we hier de tijden van de GP Frankrijk voor je:

Vrijdag 19 juni

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 20 juni

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 21 juni

15:00 – 17:00 | Race

GP Frankrijk 2021

Frankrijk is zo ongeveer de bakermat voor de autosport, dus is het logisch dat de elite van de autosport ook naar Frankrijk komt. In tegenstelling tot veel andere GP’s, is de Franse GP niet echt gebonden aan een bepaald circuit. Uiteraard werd de eerste Franse GP gehouden op het circuit van Le Mans. Vervolgens is er overal gereden: Reims, Lyon, Dieppe, Pau, Montlhery en Dijon. In de jaren ’80 was Paul Ricard het podium voor de GP van Frankrijk. In 1991 werd dat Never Magny-Cours.

Magny-Cours stond bekend als een hele degelijke, saaie baan in de middle of nowhere. Alleen een pragmatisch ingestelde Duitser die alleen wil presteren heeft het hier naar zijn zin. Vandaar dat Michael Schumacher de Franse GP vaker won dan wie dan ook: De Duitser won ‘m 8 keer, allemaal op Magny Cours. Twee coureurs die hier ook gewonnen hebben en dus nu nog meedoen zijn Fernando Alonso en Kimi Raikkonen.

Circuit

Sinds 2018 is de GP van Frankrijk weer terug. Er is pas twee keer gereden: in 2018 en 2019. In beide gevallen won Lewis Hamilton de race. Vorig jaar ging de race vanwege de coronapandemie niet door. Het circuit van Paul Ricard is sinds 1969 een begrip in de autosportwereld. De baan kenmerkt zich door een viertal rechte stukken. En een paar korte, scherpe bochten. Aan het einde van de baan is er een technischer stuk. Echt leuke races heeft de baan nog niet opgeleverd. Toegegeven, 2018 en 2019 waren ook niet echt topseizoenen voor de neutrale toeschouwer.

Wie pakte er pole tijdens de GP Frankrijk 2019?

Dit ga je gewoon niet geloven. Ene Lewis Hamilton wist op miraculeuze wijze 1:28.319 te rijden. Zonder gekheid, dat is een heel snelle tijd. Het was maar liefst 6 tienden sneller dan de snelste niet-Mercedes (de Ferrari van Leclerc) en 9 tienden sneller dan de Red Bull RB15 van Max Verstappen.

Wat was de snelste ronde tijdens de GP Frankrijk 2019?

Dat was gek genoeg niet Lewis Hamilton, maar Sebastian Vettel met een tijd van 1:32.740. Hij reed vijfde (achter Max Verstappen) en had zoveel ruimte achter zich, dat hij snel de pits in ging voor een verse Pirelli’s om zo het WK-punt voor de snelste ronde te kunnen bemachtigen.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Frankrijk 2019?

Lewis Hamilton won (uiteraard) de race. Hij had een voorsprong van 18 seconden (!) op Valtteri Bottas, die Charles Leclerc in zijn nek had.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Frankrijk 2021?

Het wordt heel erg warm. Nu bevindt Le Castellet (waar Paul Ricard ligt) zo’n 190 km van Monaco, dus het is er goed toeven rond deze tijd van het jaar. Het wordt het hele weekend zo’n 28 tot 29 graden. Het is af en toe een beetje bewolkt. De luchtvochtigheid neemt wel iets toe, naarmate het weekend vordert. Er worden geen buien verwacht, die komen maandag pas (helaas).

Wat voor kansen heeft Max Verstappen bij de GP van Frankrijk 2021?

Max Verstappen is een van de best coureurs van het veld en hij rijdt in een van de beste auto’s van het veld. De kans dat hij goed gaat scoren, is aanwezig. Mercedes heeft onlangs een paar ferme tikken opgelopen. In de afgelopen twee weken scoorde Mercedes in Monaco een paar puntjes, in Bakoe geen enkele. Maar vergeet niet dat Bottas in Monaco supersnel was en in Bakoe was Hamilton er tot de op drie na laatste ronde goed bij.

Paul Ricard ligt de Mercedes enorm goed en reken maar dat Toto Wolff de boel op scherp heeft gezet in Brackley afgelopen anderhalve week. De kansen voor Hamilton en Verstappen liggen in elkaars verlengde. Er worden nu ook hardere banden gebruikt dan vorige races, die de Mercedes W12 iets meer liggen. Reken op slechts één stop. Kortom, Verstappen heeft de grootste kans om tweede te worden, of derde als Bottas weer een beetje 2.0 is.

Waar kan ik de GP van Frankrijk 2021 volgen?

Er zijn diverse manieren om de race te bekijken. Er zijn in principe drie manieren om te streamen. Van heel duur tot heel goedkoop.

Ziggo

Het meest eenvoudig is Ziggo. Je zet de TV op het open kanaal van Ziggo (nummer 14) en je kan daar de race inclusief reclame gewoon gratis bekijken. Mocht je geen Ziggo hebben, dan kun je een Ziggo Sport-pakket aanschaffen. Dan kun je de race (plus een hoop andere dingen) gewoon bekijken. Ook is het mogelijk om per race te kijken. Houd er wel rekening mee dat Ziggo volgend jaar de rechten verliest om F1-races uit te zenden, dus koop niet een te uitgebreid abonnement. Een race kost 3,99 euro. Streamen naar je TV via AppleTV of Google Chromecast is kinderspel en werkt uit de kunst.

Streams

Het makkelijkste is om het wereldwijde web te gaan en daar een gratis stream mee te pakken. Let op, in de meeste gevallen is de beeldkwaliteit matig. Ook moet je maar hopen dat je de taal van de commentator machtig bent. Wij hebben hier een overzichtje met streams die geregeld gebruikt worden, maar het is niet aan te raden als je alles wil volgen.

F1TV

Nee, wat we willen aanraden is namelijk F1TV. Het is eigenlijk verplichte kost voor de Formule 1-liefhebber. Je kan er namelijk van alles mee. Je kan een enorm aantal races van vroeger terugzien. Ook zijn er naast F1-races, ook nog andere races die worden uitgezonden. Daarnaast zijn er diverse programma’s eromheen. Deze variëren van matig (nabeschouwing met Daniil Kvyat) tot erg interessant (Jolyon Palmer’s Analysis). Kosten: 60 euro per jaar. Nu een abonnement nemen, betekent dat je tot juni 2021 onder de pannen bent. Alle races ‘los’ kijken bij Ziggo in een seizoen kost je 91,77, dus tel uit je winst!

Voorspelling Autoblog-redactie GP Frankrijk 2021:

Aan het begin van elke race gaan wij even een rondje langs bij drie wijze heren van de redactie. Daarnaast vragen we ook om de mening van Michael, Wouter en Jaap. Dit zijn hun onderbuik-gevoelens:

Wouter

Hamilton Verstappen Leclerc

Na de krappe stratencircuits nu een baantje die wat minder geschikt is voor mensen met pleinvrees. De werkelijk gigantische, iconisch beschilderde uitloopstroken maken Paul Ricard tot een hele ruime baan. Als je hier iets weet te raken, dan heb je je echt je best gedaan. (Zet hem op Mazepin.)



De bochten met hoge snelheden maken dit meer een Mercedes circuit, dus ik gok deze keer op Lewis. Wouter, weet nu wat koelvloeistof is

Michael

Verstappen Hamilton Pérez

Frankrijk dit weekend. Ik begin er langzaam aan toe te geven dat we dit seizoen gaan eindigen met een hoop stress. Het is heerlijk om vanuit die underdog positie constant elk succesje als een meevaller te zien (het feijenoord gevoel zeg maar). Maar ik denk dat we gewoon echt tot diep in het seizoen deze strijd tussen Verstappen en Hamilton gaan zien. Een serieuze tweestrijd! Slecht voor de bloeddruk maar briljant voor de sport. Na het debacle voor beide mannen afgelopen race denk ik dat ze nu WEL allebei op het podium gaan finishen. Ik geef hem aan Max voor Lewis met Perez op drie. Michael, weet nu wat olielekkage is

Jaap

Hamilton Verstappen Bottas

Na wederom een blepper van een race in Bakoe strijkt het F1 circus dit weekend neer bij Slavica. Het circuit was namelijk eigendom van Bernie Ecclestone, maar die heeft inmiddels een andere vrouw, dus kreeg zijn ex het baantje. Zo gaan die dingen.



We zullen verder niks zeggen over Slavica, maar het circuit is helaas leuker om te zien dan om te rijden. Voor de foto’s is het leuk die blauwe en rode strepen op een vaak zonovergoten stuk asfalt. Maar feitelijk is Paul Ricard natuurlijk een parkeerplaats waar men hier en daar een paar kerbstones opgelegd heeft. De race zal dus slaapverwekkend saai zijn en Hamilton wint ‘m voor Verstappen en Norris. Jaap, weet nu wat een dubbel geklapt kenteken is

Kortom, gaat dat zien!