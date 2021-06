Primeur met 355 pk op Pikes Peak is bijzonder smakelijk - Autoblog.nl

Deze primeur met 355 pk op Pikes Peak is heel sneaky en onopvallend. Vandaar dat er ook persfoto’s werden verstuurd.

Nu autoshows een beetje passé lijken te zijn, worden fabrikanten heel creatief. Online onthullingen, speciale evenementen, films, clips; fabrikanten zien andere mogelijkheden om hun auto’s onder de aandacht te brengen.

Voor vandaag hebben we een originele primeur. Namelijk een nieuwe wagen die als trekauto op Pikes Peak zijn primeur maakt. Acura, het luxemerk van Honda, doet op de Pikes Peak heuvelklim mee met enkele zwaar aangepaste modellen, waaronder de Acura NSX en TLX Type-S.

Primeur met 355 pk

Om die racers te vervoeren, heeft Acura bedacht om die auto’s op een trailer te zetten die getrokken worden door, jawel, een heuse primeur! Het gaat om de Acura MDX Type S. Mocht je de Acura MDX niet kennen, dat is een keurige middenklasse crossover. Sterker nog, het was destijds samen met de BMW X5 en Lexus RX300 een van de eerste crossovers voor het asfalt.

Inmiddels zitten alweer op de vierde generatie van de MDX. Acura vond het tijd voor een topversie. Die topversies heten steevast ‘Type-S’ bij deze luxe Honda’s. Onder de kap ligt nu niet de bekende een 3.5 V6 zonder turbo (die er normaal altijd in ligt), maar een 3.0 V6 mét turbo, goed voor 355 pk aan vermogen en 479 Nm aan koppel. De MDX Type S is altijd voorzien van vierwielaandrijving (SH-AWD) en uiteraard een tientraps automaat.

Tiger Eye

Daarnaast zijn er grotere wielen, dikke Brembo-remmen met vier zuigers, een afwijkende grille en vier ronde uitlaten. Ook is er een nieuwe kleur beschikbaar: Tiger Eye. Het goudgele kleurtje valt in elk geval lekker op. Het interieur van deze premium SUV ziet er bovengemiddeld keurig uit, voor zover dat te beoordelen is op persfoto’s:

Acura houdt zijn lippen stijf op elkaar als het gaat om prestaties. Wel kunnen ze iets over het trekgewicht zeggen. Dat is namelijk zo’n 1.600 kg geremd. Als je de optionele transmissie-koeler besteld, dan stijgt het naar bijna 2.300 kg.

De auto zal halverwege dit jaar leverbaar gaan worden als een ‘2022’ model.