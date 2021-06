Wil jij de snelste sedan ooit bezitten? - Autoblog.nl

Dit keer bedoelen we wél topsnelheid, en dan is een speciale Mercedes E-Klasse nog steeds koning te rijk.

Een tijdje geleden bracht collega @machielvdd jullie een lijst met de snelste sedans door de jaren heen. Als maat werd de acceleratie genomen, want qua topsnelheid is er niet zo veel aan. Vele snelle sedans zijn Duits en die hebben een herenakkoord om alle auto’s tot 250 km/u te limiteren. Tegenwoordig zijn die regels iets losser, maar toch zijn nog veel auto’s gelimiteerd. De snelste Duitsers van het moment zoals de Audi RS7 of BMW M5 CS, breien er toch een eind aan net boven de 300 km/u.

Snelste

Er is één Duitse supersedan geweest die ontiegelijk snel was. Om even een beeld te schetsen: op de Bugatti Veyron, Koenigsegg CCX(R) en SSC Ultimate Aero kunnen wij geen auto verzinnen die rond 2009 een topsnelheid had van meer dan 370 km/u. Dat is namelijk de score die deze auto haalde. Dit is de Brabus 800 E V12.

Brabus E V12

De naam zegt eigenlijk alles al. Het is een Mercedes E-Klasse W212 die grondig is aangepakt door Brabus. Eén van de dikste Brabussen (Brabi?) destijds was de S V12 R, een S-Klasse met een door Brabus gebouwde 6.3 liter V12 voorin. De E V12 is een simpele twist op dat idee: die motor in de lichtere E-Klasse. De motor levert 800 pk en een duizelingwekkende 1.420 Nm koppel. In 2009 werd de Brabus E V12 onthuld op de IAA Frankfurt, waar deze overigens met een speciaal aerodynamisch dicht achterspatbord stond te shinen.

Topsnelheid

Het achterspatbord was niet het meest esthetisch verantwoorde item, maar zorgde er wel voor dat de Brabus E V12 door kon jakkeren tot een bizarre 370 km/u. Ook de sprinttijd was met 3,7 seconden naar de 100 niet mis.

Nou is Brabus niet bepaald het bedrijf dat auto’s maakt voor de vrienden van de TÜV, maar omdat de auto’s hun eigen VIN-nummer krijgen mogen we dit gewoon zien als de snelste sedan van zijn tijd. Of aller tijden: ondergetekende heeft moeite met iets verzinnen wat harder gaat dan 370 én vier deuren heeft, zonder dat een schuurtjestuner zich ermee bemoeid heeft.

Occasion

We halen de Brabus E V12 aan omdat er eentje te koop staat. Dat gebeurt niet vaak, er zijn er maar tien namelijk. Het exemplaar van vandaag komt dus uit 2009 en heeft in die tijd 18.790 km afgelegd. Hij is altijd in Duitsland gebleven, dus reken maar dat de ongelimiteerde Autobahns gebruikt zijn. Overigens zal die 370 km/u wellicht niet gehaald worden: dit exemplaar heeft het spatbord achter gewoon open en het koppel is beperkt tot ‘slechts’ 1.100 Nm. Dan nog zal de topsnelheid niet tegenvallen.

Subtiel

Erg subtiel is de Brabus E V12 trouwens niet. De auto is van buiten her en der bekleed met koolstofvezel onderdelen. Ook speciale velgen en een relatief kleine achterspoiler verraden de identiteit van de E V12. Verder is het vooral een explosie van zwart, ook in het interieur. Daar is het allemaal juist heel erg E-Klasse met zakelijk zwart leer. Wel met houtinleg op het dashboard.

Deze Brabus E V12 is een prijzig speeltje, maar dan heb je wel een auto van een notoir exclusief bedrijf. Het is namelijk Mechatronik uit Duitsland die deze E V12 verkoopt. Kosten: 199.900 euro. Bij interesse moet je maar even op de website van Mechatronik kijken.