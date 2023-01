Speciale Polestar 2 ook in Brussel een snoepje

Van leasebak naar liefhebbersbak: de Polestar 2 BST Edition 270 is een erg fijne uitvoering.

Sportieve Volvo’s hebben een gunfactor. Van een merk dat zich vooral inzet op degelijk en luxueus, is een sportieve variant meestal onverwachts leuk. Bij Polestar is dat effect ietsje kleiner, omdat het merk vanaf het begin al liet zien dat sportiviteit belangrijk is voor het merk. De origine, de naam Polestar, bijvoorbeeld: dat preek eerder enkel op de meest sportieve Volvo’s. Het merk zelf pakt de platforms die Geely in hun assortiment heeft, maar dan ietwat funky en sportief. De Polestar 2 lijkt dan ook een directe aanval op de funky en sportieve Tesla Model 3.

Polestar 2 BST Edition 270

Toegegeven, de naam bekt iets minder lekker dan bijvoorbeeld Tesla Model 3 Performance, maar de Polestar 2 BST Edition 270 is wat je krijgt als je een vergrootglas legt op de sportiviteit van de 2. En hij is natuurlijk ook wat sportiever. Zoals je afgelopen zomer hebt kunnen lezen is de BST de topversie van de Polestar 2 met 476 pk en 680 Nm. De sprint wordt daardoor 4,4 seconden naar de 100. En daar blijft het niet bij: dankzij Öhlins-dempers en een veerpootbrug voor moeten bochten ook iets beter te nemen zijn. Meegespoten bumpers en een optionele streep maken de auto uniek, maar uniek is ‘ie sowieso al. Er komen – vandaar de 270 in de naam – maar 270 stuks van de BST Edition.

Ook al dateert de auto al van een half jaar geleden, de Polestar 2 BST Edition 270 staat te schitteren op de Autoshow van Brussel. Als je ‘m nog wil hebben lijk je al te laat te zijn, want de Polestar-website laat een scherm zien waarop er ‘door hoge belangstelling geen mogelijkheid tot inschrijving meer is’.