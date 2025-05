‘EU, maak alsjeblieft kleine auto’s weer interessant’

Dit zeggen de bazen van Stellantis en Renault, en gelijk hebben ze.

Het blijft bijzonder ironisch: de ijver om auto’s milieuvriendelijk te maken heeft ervoor gezorgd dat we met z’n allen in grote en zware auto’s rondrijden. Terwijl de zuinige stadsautootjes verdwijnen, want die zijn niet meer interessant voor autofabrikanten.

En het is niet zo dat de consument geen kleine auto’s meer wil kopen. Integendeel: de Picanto verkoopt bijvoorbeeld nog steeds als warme broodjes. Maar ja, het is nu eenmaal lastig om zo’n auto winstgevend te maken, met alle moderne veiligheids- en milieuregels.

Dit probleem wordt nu aangekaart door John Elkann (Stellantis) en Luca de Meo (Renault) in een gezamenlijk interview aan de Franse krant Le Figaro. “Wat we vragen is andere regelgeving voor kleinere auto’s. Er zijn teveel regels die bedoeld zijn voor grotere en duurdere auto’s, wat betekent dat we geen kleine auto’s kunnen maken met acceptabele winstgevendheid,” aldus De Meo.

De heren hebben natuurlijk groot gelijk. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat kleine auto’s het slachtoffer worden van regelgeving? Zuinige, goedkope, lichte en compacte auto’s zijn júíst auto’s die de EU zou moeten promoten.

De bazen van Renault en Stellantis maken zich sowieso grote zorgen om de Europese auto-industrie. John Elkann wijst erop dat de Europese automarkt al 5 jaar in de min zit, en dat het de enige markt is die niet terug is op pre-coronaniveau. Daarom moet er dus wat gebeuren. Zoals soepelere regels voor kleine auto’s.

Via: Reuters